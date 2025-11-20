search
Joi, 20 Noiembrie 2025
După 72 de ani, România găzduiește din nou un Campionat Mondial. Elita tinerilor din tenisul de masă ajunge la Cluj

Publicat:

După o pauză de 72 de ani de la ultimul Campionat Mondial găzduit de către țara noastră, România revine pe harta marilor competiții internaționale de tenis de masă.

Campionatul Mondial de Juniori 2025 vine la Cluj Napoca Foto/FRTM
Campionatul Mondial de Juniori 2025 vine la Cluj Napoca Foto/FRTM

Între 23 și 30 noiembrie 2025, Cluj-Napoca va fi gazda Campionatului Mondial de Juniori, un eveniment organizat în premieră la nivel național de Federația Română de Tenis de Masă, în parteneriat cu ITTF.

Turneul se va desfășura la BT Arena, sala care va deveni timp de opt zile centrul global al tenisului de masă pentru tineret. La start sunt așteptate 12 echipe la fiecare categorie de vârstă (U19 și U15, feminin și masculin), competiția incluzând cinci probe, și anume, echipe, simplu, dublu feminin, dublu masculin și dublu mixt. În total, 32 de jucători vor concura la fiecare probă de simplu, iar pe tablourile de dublu se vor alinia 16 perechi pe gen, respectiv 32 la dublu mixt.

România va fi reprezentată de 16 sportivi, care speră să depășească performanța din ediția precedentă, când echipa masculină U19 a cucerit medalia de bronz. Turneul va beneficia de patru mese de joc pentru competiție și alte 20 dedicate antrenamentelor, pentru a asigura condiții de nivel mondial, conform FRTM.

Evenimentul are o mare încărcătură istorică

Ultima dată când România a găzduit un Campionat Mondial a fost în 1953, la București, unde Angelica Rozeanu, Ella Zeller și Sari Szasz cucereau nu mai puțin de patru medalii de aur la categoria seniori.

Delegația României la Mondialul de Juniori 2025

U19 feminin: Bianca Mei-Roșu, Alesia Sferlea, Andreea Jifcu, Andreea Băiașu;

U19 masculin: Iulian Chirița, Dragoș Bujor, Robert Istrate, Robert Podar;

U15 feminin: Patricia Stoica, Maya Madar, Nadalia Ionașcu, Kariss Șerban;

U15 masculin: Mihai Iordan, Raul Creucu, Andrei Țîbîrnă, Mircea Chiriță.

Componența echipelor României pentru Campionatul Mondial de Juniori

U19 - Simplu masculin: Iulian Chirița și Dragoș Bujor;

U19 - Simplu feminin: Bianca Mei-Roșu și Alesia Sferlea;

U19 - Dublu masculin: Iulian Chirița / Tiago Abiodun (Portugalia), Dragoș Bujor / Rafal Formela (Polonia);

U19 - Dublu feminin: Bianca Mei-Roșu / Sara Tokic (Slovenia), Alesia Sferlea / Karolina Holda (Polonia);

U19 - Dublu mixt: Iulian Chirița / Anna Hursey (Țara Galilor), Bianca Mei-Roșu / Tiago Abiodun (Portugalia), Dragoș Bujor / Lilou Massart (Belgia), Alesia Sferlea / Badr Mostafa (Egipt);

U19 - Echipe masculin: Iulian Chirița, Dragoș Bujor, Robert Istrate și Robert Podar;

U19 - Echipe feminin: Bianca Mei-Roșu, Alesia Sferlea, Andreea Jifcu și Andreea Băiașu;

U15 - Simplu masculin: Raul Creucu și Andrei Țîbîrnă;

U15 - Simplu feminin: Maya Madar și Patricia Stoica;

U15 - Dublu masculin: Andrei Țîbîrnă / Raul Creucu;

U15 - Dublu feminin: Maya Madar / Mariia Lytvyn (Austria), Patricia Stoica / Hanka Kodet (Cehia);

U15 - Dublu mixt: Raul Creucu / Ela Saidi (Tunisia), Patricia Stoica / Jan Mrugala (Polonia), Andrei Țîbîrnă / Maya Madar;

U15 - Echipe masculin: Mihai Iordan, Raul Creucu, Andrei Țîbîrnă și Mircea Chirița;

U15 - Echipe feminin: Patricia Stoica, Maya Madar, Nadalia Ionașcu și Kariss Șerban.

Biletele pentru Campionatul Mondial de Juniori de la Cluj-Napoca sunt disponibile online pe platformele get-in.ro și iabilet.ro.

