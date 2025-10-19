Naționala băieților, prima medalie de argint din istorie, la Campionatele Europene de tenis de masă

Naționala României a obținut aseară cea mai bună performanță la tenis de masă masculin. Băieții noștri au câștigat prima medalie de argint din istoria echipei la Campionatele Europene.

Naționala tricoloră a depășit toate așteptările și, cu victorii pe linie, s-a calificat în finala Europeanului găzduit de orașul croat Zadar. Și în ultimul act al turneului final, România s-a prezentat la nivel maxim, însă a dat peste Franța, o echipă parcă de pe altă planetă. Principala favorită, deținătoarea a patru titluri continentale, și a doua echipă a lumii, s-a impus cu 3-0, câștigând medaliile de aur.

Ultima medalie ”data” de 16 ani

Elevii lui Andrei Filimon au intrat în posesia celor de argint și s-au calificat direct la Mondialul de anul viitor, organizat la Londra, după ce Iulian Chirița a pierdut fără drept de apel în fața lui Alexis Lebrun, pentru ca Eduard Ionescu și Ovidiu Ionescu să reușească să câștige câte un set în fața lui Felix Lebrun (fratele lui Alexis) și Simon Gauzy.

Pentru România, ediția din 2025 a Campionatului European va rămâne un turneu istoric, în care a luat medalii de argint atât în competiția feminină, cât și în cea masculină. Ultima medalie câștigată de băieți fusese cucerită în urmă cu 16 ani, bronz în 2009, în timp ce fetele au repetat acum performanța de la ultimele două ediții ale CE.

Franța - România 3-0

Alexis Lebrun - Iulian Chiriță: 3-0 (11-2, 11-6, 11-7)

Felix Lebrun - Eduard Ionescu: 3-1 (11-3, 9-11, 11-5, 11-4)

Simon Gauzy - Ovidiu Ionescu: 3-1 (11-9, 11-9, 3-11, 11-3)