România e vicecampioana Europei la tenis de masă. Germania, o nucă prea tare pentru sportivele tricolore

Echipa feminină de tenis de masă a României a cucerit argintul continental, la Campionatul European desfășurat la din Zadar, Croația. A șasea finală consecutivă a fetelor noastre s-a încheiat cu 3-0 în favoarea Germaniei, la fel ca la ediția trecută, din 2023.

Tricolorele reușesc a treia clasare la rîând pe locul al doilea continental, performanțe care au mai fost atinse la edițiile din 2023 (Malmo) și 2021 (Cluj-Napoca). Ultima dată când tricolorele au câștigat titlul european a fost în 2019, la Nantes.

După un parcurs remarcabil - cu Țara Galilor (3-0) și Luxemburg (3-1), în faza grupelor, cu Serbia (3-2), Slovacia (3-0) și Olanda (3-0) -, România a întâlnit în finală Germania. Bernadette Szocs a deschis ultimul act într-un duel intens cu Annett Kaufmann. Cele două jucătoare și-au împărțit momentele de dominare, oferind un spectacol plin de intensitate, varietate tactică și lovituri puternice. În ciuda efortului remarcabil, Bernadette a cedat în setul decisiv, scrie FRTM.

Samara și Dragoman, fără replică

Elizabeta Samara a intrat apoi la masă, împotriva lui Sabine Winter. Românca a reușit să revină în joc în setul al treilea și a încercat să își impună ritmul cu lovituri decisive, însă Germania a dus scorul la 2-0. Soarta finalei s-a decis în confruntarea dintre Andreea Dragoman și Nina Mittelham. După un început echilibrat, tricolora a forțat o revenire în setul al treilea, însă nu a fost suficient, iar meciul s-a încheiat cu 3-1 în favoarea adversarei, stabilind astfel ierarhia pe podiumul european.

Diseară, de la ora 20.00, băieții noștri joacă tot în ultimul act, contra Franței (Antena Play)

România - Germania 0-3

Bernadette Szocs - Annett Kaufmann 2-3 (4-11, 12-10, 8-11, 11-6, 5-11)

Elizabeta Samara - Sabine Winter 1-3 (5-11, 8-11, 11-8, 7-11)

Andreea Dragoman - Nina Mittelham 1-3 (12-14, 8-11, 11-8, 5-11)