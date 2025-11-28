„Sunt un atacant penibil. Accept criticile”. Daniel Bîrligea, complet dărâmat după eșecul din Belgrad. FCSB, lovită iar în Europa

FCSB a bifat un nou eșec în grupele UEFA Europa League, pierzând în deplasare cu Steaua Roșie Belgrad, 0-1, în etapa a 5-a. Singurul gol al meciului de pe „Rajko Mitic” a fost înscris de Bruno Duarte în minutul 50.

După fluierul final, Daniel Bîrligea s-a arătat vizibil afectat, declarând că se simte responsabil pentru problemele echipei și criticând lipsa de eficacitate din atac. Atacantul a recunoscut că nu găsește o soluție pentru a scoate formația roș-albastră din perioada dificilă și din seria de rezultate slabe din Europa.

„Nu știu... Nu prea am cuvinte. Dezastru! Mai multe nu pot să zic. Nu ne-a ieșit aproape nimic. Din câte văd, nu avem nici ocazii. Nu reușim să avem ocazii în niciun fel! Eu, ca atacant central, nu am atins o minge în 16 metri. Nu am făcut niciunul din noi un meci bun. Cum sunt suporterii frustrați, suntem și noi frustrați. Nu reușim! Sper să găsim acea soluție.

E și chestia asta mentală. După ce pierzi, pierzi și iarăși pierzi, nici mental nu mai ești limpede. Trebuie să se schimbe ceva mental. Nu știu cum, dar trebuie să se schimbe!", a admis Bîrligea, coform digisport.ro.

„Sunt atacant penibil!”

Conștient de dezamăgirea suporterilor, Bîrligea a recunoscut că își va asuma valul de critici ce va urma.

„Sunt atacant penibil! Am doar 3 goluri în campionat, din 20 de meciuri. Sunt un atacant penibil. Accept criticile. Am încercat mereu să dau totul pentru această echipă.

Nu mi-am dorit niciodată să plec de la FCSB. Sunt de un an și jumătate aici și nu am vrut să plec. Cine vrea să mă certe, atunci să mă certe! Da, dezamăgirea e foarte mare, văzând că echipa nu reușește să facă ceva!”, a mai recunoscut atacantul FCSB, al finaalul meciului.