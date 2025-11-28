search
Vineri, 28 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

„Sunt un atacant penibil. Accept criticile”. Daniel Bîrligea, complet dărâmat după eșecul din Belgrad. FCSB, lovită iar în Europa

0
0
Publicat:

FCSB a bifat un nou eșec în grupele UEFA Europa League, pierzând în deplasare cu Steaua Roșie Belgrad, 0-1, în etapa a 5-a. Singurul gol al meciului de pe „Rajko Mitic” a fost înscris de Bruno Duarte în minutul 50.

Daniel Bîrligea Foto/Captură TV Digi Sport
Daniel Bîrligea Foto/Captură TV Digi Sport

După fluierul final, Daniel Bîrligea s-a arătat vizibil afectat, declarând că se simte responsabil pentru problemele echipei și criticând lipsa de eficacitate din atac. Atacantul a recunoscut că nu găsește o soluție pentru a scoate formația roș-albastră din perioada dificilă și din seria de rezultate slabe din Europa.

Nu știu... Nu prea am cuvinte. Dezastru! Mai multe nu pot să zic. Nu ne-a ieșit aproape nimic. Din câte văd, nu avem nici ocazii. Nu reușim să avem ocazii în niciun fel! Eu, ca atacant central, nu am atins o minge în 16 metri. Nu am făcut niciunul din noi un meci bun. Cum sunt suporterii frustrați, suntem și noi frustrați. Nu reușim! Sper să găsim acea soluție.

E și chestia asta mentală. După ce pierzi, pierzi și iarăși pierzi, nici mental nu mai ești limpede. Trebuie să se schimbe ceva mental. Nu știu cum, dar trebuie să se schimbe!", a admis Bîrligea, coform digisport.ro.

„Sunt atacant penibil!”

Conștient de dezamăgirea suporterilor, Bîrligea a recunoscut că își va asuma valul de critici ce va urma.

Sunt atacant penibil! Am doar 3 goluri în campionat, din 20 de meciuri. Sunt un atacant penibil. Accept criticile. Am încercat mereu să dau totul pentru această echipă.

Nu mi-am dorit niciodată să plec de la FCSB. Sunt de un an și jumătate aici și nu am vrut să plec. Cine vrea să mă certe, atunci să mă certe! Da, dezamăgirea e foarte mare, văzând că echipa nu reușește să facă ceva!”, a mai recunoscut atacantul FCSB, al finaalul meciului.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ilie Bolojan: „Nu putem să avem abordări de tip anglo-saxon la taxe și comportamente balcanice în gestionarea banilor”
digi24.ro
image
94 de oameni au murit în incendiul care a devastat blocurile turn din Hong Kong. „Este un dezastru”. GALERIE FOTO & VIDEO
stirileprotv.ro
image
Un cățel a devenit erou după ce și-a salvat stăpânul de la moarte. Cum a făcut Polly asta
gandul.ro
image
Alimentul numărul 1 pentru întărirea sistemului imunitar în acest sezon al răcelilor și gripei
mediafax.ro
image
Topul companiilor de stat cu cele mai mari pierderi în 2024. Societățile unde directorii și-au mărit indemnizațiile
fanatik.ro
image
Ionuț Moșteanu se încurcă în explicațiile privind studiile. Libertatea a refăcut traseul acestora și a descoperit alte „greșeli” ale ministrului. Foaia matricolă – document
libertatea.ro
image
Putin aruncă în aer negocierile de pace: „Nu semnez documente cu o conducere ilegitimă a Ucrainei”
digi24.ro
image
Verdict uriaș în procesul care a „zguduit” fotbalul românesc: răsturnare la Curtea de Apel!
gsp.ro
image
Belodedici nu s-a putut abține! Ce le-a spus jurnaliștilor sârbi despre FCSB, după 0-1 cu Steaua Roșie
digisport.ro
image
Judecătorii din SUA au decis. Cine este proprietarul Castelului Bran
stiripesurse.ro
image
Niște români au descoperit cum să fure banii din bancomatele din UK. Polițiștii au găsit ceva surprinzător la ei acasă, în România
antena3.ro
image
Cât costă apa, berea sau sucul în supermarketurile din Bulgaria. Diferenţe uriaşe faţă de România
observatornews.ro
image
O mai ții mine pe Dana Mladin? Cum arată acum și ce s-a întâmplat cu fosta 'dirigintă' a Școlii Vedetelor din anii ’90?
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, ce apariție lângă românca faimoasă cu avere de peste 800 de milioane de euro
prosport.ro
image
Cât costă un pom de Crăciun cumpărat direct de la Romsilva. Prețurile încep de la doar câțiva lei
playtech.ro
image
Sportiva celebră care în realitate ar fi bărbat! A fost catalogată drept ”cea mai puternică femeie din lume”, dar adevărul a ieșit la suprafață
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Un român a luat decizia istorică: premieră după izbucnirea războiului din Ucraina! Reacție imediată de la Moscova
digisport.ro
image
S-a votat! Înmatricularea mașinilor se va face în totalitate online, românii scapă de drumul la ghișeu
stiripesurse.ro
image
Ciclonul Adel aduce vreme severă în București până duminică. Meteorologii anunță ploi abundente și rafale de vânt
kanald.ro
image
Ford spune adio și oprește producția uneia dintre cele mai...
playtech.ro
image
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
CICLONUL polar Adel aduce fenomene extreme în România. Când ninge în Bucureşti, ultimele anunţuri făcute de ANM
romaniatv.net
image
Anunț pentru toți românii care așteaptă salariile pe final de an. Ministerul Finanțelor confimă ce se întâmplă cu plățile
mediaflux.ro
image
Verdict uriaș în procesul care a „zguduit” fotbalul românesc: răsturnare la Curtea de Apel!
gsp.ro
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Cum a descoperit un tânăr de 32 de ani cancerul la gură după simptome aparent banale
actualitate.net
image
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
click.ro
image
Marile schimbări astrale ale anului 2026: cine va avea noroc, cine trebuie să fie atent și de ce
click.ro
image
Horoscop 28 noiembrie - 4 decembrie. Berbecii sunt forțați să facă o schimbare, noi oportunități pentru Lei
click.ro
Rita Ora foto GettyImages 1831153764 jpg
„Dumnezeul Sexului”. Așa îl descrie o celebră cântăreață pe soțul ei. Care e ritualul lor în pat?
okmagazine.ro
Chifle cu gem de caise, Sursa foto shutterstock 2390464819 jpg
Chifle cu gem de caise. Mai pufoase nu există!
clickpentrufemei.ro
Stefan cel Mare png
Cum a fost manipulat Ștefan cel Mare de nevasta mult mai tânără decât el
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mesajul Marianei Moculescu pentru fiica Nidia, după decesul lui Horia Moculescu: „Sper să iasă din vraja neagră”. Sunt șanse ca ele să mai locuiască împreună?
image
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni

OK! Magazine

image
„Am făcut atâta sex, încât m-am săturat!” Ce actriță faimoasă a ajuns să refuze întâlnirile intime

Click! Pentru femei

image
De ce și-a modificat Meghan Markle inelul de logodnă de patru ori până acum

Click! Sănătate

image
De ce crește libidoul iarna: știința din spatele fenomenului