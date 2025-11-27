LIVETEXT Liga Europa: Steaua Roșie Belgrad - FCSB (astăzi, ora 22:00). Nicio echipă românească n-a răzbit în infernul de la Belgrad

După dispute seculare cu Steaua Armatei în instanțele din România, FCSB nu scapă de numele Steaua nici în Europa.

STEAUA ROȘIE BELGRAD - FCSB 0-0 / LIVE

Cotele la pariuri pentru Steaua Roșie Belgrad - FCSB

De această dată, este vorba despre Steaua Serbiei. Steaua Roșie Belgrad, cealaltă formație din Europa de Est care deține Cupa Campionilor Europeni la fotbal (prima a fost Steaua, în 1986), trofeu câștigat în 1991 cu Miodrag Belodedici în echipă, iese astăzi în calea FCSB-ului în grupa unică de Liga Europa.

Meciul din capitala Serbiei, de pe „Maracana” belgrădeană, este programat în etapa a 5-a din faza grupei (grupa principală) și va fi transmis în România, de la ora 22:00, de posturile care dețin drepturile TV, Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Meciul va fi arbitrat de francezul Jerome Brisard. Nicio echipă din România n-a învins Steaua Roșie Belgrad în cupele europene: 5 victorii pentru sârbi și o remiză.

Criza bate la ambele uși

Sârbii, cu 36 de titluri și 29 de cupe naționale în palmares, nu par în mare formă, dar sunt favoriți la victorie. Nci în Europa nu strălucesc. După patru etape, Steaua Roșie este pe locul 26 în grupă, cu 4 puncte și golaveraj 3-5 (FCSB este pe poziția a 31-a, cu 3 puncte, golaveraj 3-7). În campionat, FCSB vine după 1-1 cu Petrolul, iar Steaua a cedat neașteptat cu modesta Javor, scor 0-1, și ocupă locul secund, cu 35 de puncte și un meci în minus. Liderul Partizan Belgrad are 37 de puncte în 16 runde. Despre Steaua Roșie Belgrad a vorbit și Mihai Stoica, cel care a adus aminte de duelul pierdut de către sârbi în fața celor de la Braga, scor 0-2, în etapa a 3-a din Europa League. „Sigur, am văzut meciul cu Braga, i-au spart portughezii”, a spus Mihai Stoica. În Superligă, FCSB joacă în deplasare cu Farul, duminică, de la ora 20:30, în etapa a 18-a.

Cu ochii pe Bîrligea

Gigi Becali a obișnuit fanii și presa cu declarațiile surprinzătoare înaintea partidelor, iar ultima sa „mișcare” nu a făcut excepție. Afaceristul din Pipera a anunțat public primul 11 pe care îl va trimite pe teren FCSB în meciul cu Steaua Roșie Belgrad, stârnind uimire în Serbia. „Patronul FCSB, Gigi Becali, este cunoscut ca o persoană care șochează adesea publicul, iar asta a făcut și de data aceasta în declarația de dinaintea meciului cu Steaua Roșie. Becali le-a dictat jurnaliștilor echipa de start a FCSB-ului care va intra pe teren la meciul cu campioana Serbiei”, au scris sârbii. În perspectiva meciului cu FCSB, presa din Serbia este atentă la tot ceea ce se întâmplă la FCSB. Vestea că Daniel Bîrligea este dorit de Al Khaleej, ocupanta locului 6 în Arabia Saudită, le-a atras atenția jurnaliștilor din țara vecină, care au reacționat imediat. Adus de la CFR în toamna anului 2024, Daniel Bîrligea are o clauză de reziliere în valoare de 15 milioane de euro la FCSB. „Deși clauza de răscumpărare este de 15.000.000 de euro, proprietarul clubului, Gigi Becali, este gata să ia în considerare oferte mai mici”, au scris vecinii. 7 goluri și 5 assist-uri în 22 de meciuri a reușit Daniel Bîrligea în acest sezon la FCSB. 5 milioane de euro este cota de piață a lui Bîrligea, potrivit Transfermarkt.

Duarte, spre România

După mai multe săptămâni de negocieri, FCSB a ajuns la un numitor comun cu Andre Duarte. Fundașul se desparte de Ujpest, urmând ca ulterior să fie legitimat de campioana României. Având în vedere accidentarea gravă a lui Mihai Popescu și dorința conducerii de a nu îi prelungi contractul acestuia la finalul sezonului, FCSB s-a aflat în căutarea unui fundaș central pe parcursul ultimelor săptămâni. După ce a fost integralist în meciul cu Debrecen de pe 26 octombrie, Andre Duarte nu a mai făcut parte din lot și negociază rezilierea contractului cu Ujpest. Despărțirea este ultimul pas înainte de ajungerea fundașului la FCSB. Astfel, după ce a evoluat la FCU Craiova, Andre Duarte se pregătește de a doua aventură în România și se va lupta cu Ngezana, Dawa și Graovac pentru un loc în primul 11. Deși încă plecarea de la Ujpest nu a devenit oficială, Duarte a postat un mesaj pe rețelele de socializare, anunțând că va părăsi formația maghiară. „Astăzi îmi iau rămas bun de la Ujpest. Clubul care a fost casa mea în ultimele 16 luni. S-au întâmplat unele lucruri care nu au fost deloc bune, iar un fotbalist profesionist nu trebuie să treacă prin ele. De aceea, ultimele 20 de zile la club au fost, fără îndoială, cele mai grele din cariera mea. Nu a fost sfârșitul pe care mi l-am dorit. Sunt obligat să pleca, dar părăsesc clubul cu capul sus și sunt 100% sigur că am dat întotdeauna ce am mai bun. Pe teren și în afara lui", a fost mesajul postat de Andre Duarte, în urmă cu trei zile. FCSB îl caută și pe Lisav Eissat, 20 de ani, care a devenit o țintă pentru campioană. El a fost convocat în premieră de Mircea Lucescu la naționala mare a României în luna octombrie 2025. Se află sub contract cu Maccabi Haifa, din Israel.

Bilete pentru Feyenoord

Deși meciul cu sâbii bate la ușă, oficialii campioanei sunt cu gândul la partida cu formația olandeză Feyenoord. După primele patru etape din faza principală a Europa League, FCSB are un sezon european mai complicat decât și-ar fi dorit fanii. În paralel, FCSB se pregătește și pentru duelul cu Feyenoord, partidă programată pe 11 decembrie. Clubul a pus deja biletele în vânzare pentru partida de pe „Arena Națională”, iar cel mai accesibil tichet, pentru peluzele de pe inelul 3, costă 40 de lei. „Campioana României anunță că biletele pentru partida cu Feyenoord Rotterdam, din UEFA Europa League (joi, 11 decembrie, 22:00 - Arena Națională) sunt disponibile online, pe platforma de ticketing a clubului. Cel mai ieftin bilet este pe peluză (40 de lei), iar cel mai scump - la zona VIP 1 (500 de lei).

Programul FCSB-ului în grupa de Europa League

Etapa 1: Go Ahead Eagles - FCSB 0-1

Etapa 2: FCSB - Young Boys 0-2

Etapa 3: FCSB - Bologna 1-2

Etapa 4: FC Basel - FCSB 3-1

Etapa 5: Steaua Roșie - FCSB (27 noiembrie, ora 22:00)

Etapa 6: FCSB - Feyenoord (11 decembrie, ora 22:00)

Etapa 7: Dinamo Zagreb - FCSB (22 ianuarie, ora 22:00)

Etapa 8: FCSB - Fenerbahce (29 ianuarie, ora 22:00)