Foto Un petrolier rusesc lovit în Rostov-pe-Don a început să se scufunde

Petrolierul rusesc Valeri Gorceakov a început să se scufunde care a fost lovit de drone ucrainene în portul Rostov. Nava parțial inundată a fost înconjurată de bariere de protecție, dar nu există semne evidente ale operațiunilor de salvare, relatează Astra.

În momentul atacului, petrolierul se afla în apropierea terminalului maritim al rafinăriei de produse petroliere din Novoșahtinsk. O dronă a lovit nava, iar aceasta a început să ia apă.

Portalul a obținut fotografii ale petrolierului lovit de dronă, realizate după atac. Nava s-a scufundat semnificativ în urma avariilor.

Forțele ucrainene atacaseră în zonă și pe 15 decembrie, când au fost raportate explozii la aproximativ 850 de metri de terminalul petrolier al rafinăriei din Novoșahtinsk. De data aceasta, dronele au lovit direct terminalul, inclusiv petrolierul Gorceakov.

După impact, petrolierul a început să se scufunde. Până dimineața, conform fotografiilor, pupa aproape că era cu totul în apă. Nu există semne vizibile ale operațiunilor de salvare sau de recuperare în apropierea petrolierului Gorceakov - în jurul navei doar au fost instalate bariere speciale pentru a preveni scurgerile.

Presa ucraineană a relatat că petrolierul Valeri Gorceakov a fost atacat în Rostov-pe-Don în noaptea de 18 decembrie. Nava a suferit avarii semnificative, doi membri ai echipajului fiind uciși, iar alți trei răniți.

Fotografiile și videoclipurile distribuite pe rețelele de socializare și filmate de localnici par să arate flăcări mari înălțându-se în direcția portului.

Primarul orașului Rostov-pe-Don, Alexander Skriabin, a anunțat joi pe Telegram că echipele de urgență sting un incendiu ce a cuprins un petrolier lovit de drone ucrainene peste noapte.

Atacul vine în contextul unei serii de operațiuni ucrainene care au vizat infrastructura petrolieră rusească și așa-numita „ flotă din umbră” a Rusiei - formată din sute de petroliere vechi, adesea neasigurate sau prost întreținute, utilizate pentru transportul de produse petroliere rusești sub pavilioanele altor țări.

Orașul Rostov-pe-Don a fost vizat de drone în noaptea de 15 decembrie. Rusia a susținut că apărarea aeriană a distrus zeci de drone ucrainene.