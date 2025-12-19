Rolex și cadouri de lux, mecanismul premierilor din federația de canotaj „Doar nu ne plimbam cu banii după Lipă”

Elisabeta Lipă, un nume-simbol al sportului românesc și una dintre cele mai titrate sportive din istoria țării, a ajuns în atenția autorităților după ce Curtea de Conturi a descoperit o serie de nereguli grave în activitatea Federației Române de Canotaj.

Potrivit unui raport recent, efectuat între anii 2021 și 2024, pe vremea mandatelor lui Eduard Novak și Elisabeta Lipă, ar fi fost acordate premieri ilegale în valoare de 2,3 milioane de euro.

Suma crește și mai mult dacă sunt incluși alți aproximativ 500.000 de euro care ar fi ajuns la Lipă, la contabilul federației și la un expert al Federației Române de Canotaj.

Episod petrecut în urmă cu câțiva ani

Se pare că performanța nu era întotdeauna suficientă.

„Trebuia să te pui bine cu șefa, cu doamna Lipă”, spune o sursă Golazo.

Mai exact, oamenii din federație ar fi fost nevoiți să cotizeze pentru cadouri scumpe, menite să le asigure accesul pe lista celor recompensați. Persoana care face dezvăluirile a cerut protecția anonimatului.

Fost apropiat al cercului de încredere al Elisabetei Lipă, martorul povestește un episod petrecut în urmă cu câțiva ani, care ilustrează mecanismul din spatele premierilor.

”Unii colegi de-ai mei au venit cu ideea de a-i lua doamnei Lipă un cadou. Tot timpul ne șicana cu premierile. «Păi meritați voi premiere?», ne zicea. Era și glumă, dar nu numai ... Când venea vremea premierilor, cam atunci se întâmplau.

Da, dar era bine să se cumuleze munca de la băieți cu cea de la fete, înțelegeți... Fiind antrenori la ambele loturi. Nu mai știu ce coleg tot spunea că i-a zis Cristi Maliș, finul ei de la Orșova: „Băi, dacă vreți să primiți, mai cotizați și voi”. Așa că atunci ne-am strâns și am ajuns inițial la concluzia să-i dăm niște bani. Ca un cadou. Dar s-a renunțat repede la gând. Doar nu era să ne plimbăm cu punga de bani după ea?!

Așa că cineva a spus că poate e bine să-i luăm un lănțișor de aur, un buchet frumos de flori, poate un parfum. Dar de aici s-a ajuns la un ceas. Un Rolex! Trebuia să punem vreo 5-6 mii de lei de fiecare. Am amuțit! Vreo 11-12 inși”, a povestit acesta.

”Au fost colegi care au intrat în dizgrația ei și au fost marginalizați”

Când se petrecea acest lucru?

După Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Deci s-au strâns 60.000 de lei în total, adică aproape 12.000 de euro?

Da. Înțelegeam dacă am fi pus fiecare 1.500 de lei, sa zicem, pentru un lănțișor, o vază, colier, ceva de genul asta. Dar 5.000 - 6.000 de lei? Îmi amintesc că unii nu prea voiau, dar până la urmă am cotizat cu toții. Așa țin minte.

Vă era teamă de repercusiuni dacă nu participați?

Da, sincer să fiu ... Au mai fost colegi care au intrat în dizgrația ei și au fost marginalizați, încet, încet. Că nu au rezultate, că nu știu ce. Dar era acolo antrenorul italian (n.r. - Colamonici) care știa să aprecieze valoarea. De fapt, el a revoluționat canotajul acolo. Lipă se bate cu pumnii în piept, dar Dorin Alupei l-a adus pe Colamonici la lotul olimpic de canotaj.

A fost Elisabeta Lipă mulțumită de cadou?

Stați, că nu v-am spus tot. După ce s-a stabilit Rolex-ul, unii au zis că trebuie să-i luăm ceva și soțului, adică lui Cornel Lipă. Și au ajuns la concluzia, pentru că-l cunoșteau bine, să-i luăm o sticlă de whisky. Un brand, am uitat care, ce-i plăcea lui. Numai că era 10.000 de lei sticla! Când am auzit... Și mie mi-ar fi plăcut, poate, dar de unde bani?! 2.000 de euro o sticlă de băutură...

Mai știți și de alte cazuri în care s-au strâns bani pentru doamna Lipă?

Da, dar parcă nu la valoarea asta. Pe la Orșova, când se mai făceau sindrofii, când mai venea doamna Lipă după Cupa de acolo, antrenorii mai puneau bani pentru o atenție, pentru muzică, mese.

Oamenii care nu cotizau, intrau pe listele de premieri?

Asta nu știu. Dar dacă voiai să iei bani, era mai sigur să cotizezi. Știu cazuri de antrenori care au activat la loturile de tineret și au luat bani pentru Jocurile Olimpice. Poate că DNA-ul le va rezolva pe toate acum. Oricum, să știți de la mine că unele dintre sume din premieri sunt cu para-ndărăt.

La ce vă referiți, mai mai clar?

Păi ideea cu trecut persoane pe lista de premieri pentru ca apoi să se împartă banii în Federație nu e una nouă. S-a practicat tot timpul. Dar anul ăsta chiar «s-a sărit calul». Înainte era o sumă modică. Unii iau bani și apoi îi dau înapoi. Știți cui! Iar lumea din federație nu mai suportată toate lucrurile astea. Și se fac bani și din cantonamente, să știți. O să vă spun mai multe când o să am mai multe cifre.

Elisabetei Lipă: ”

Elisabeta Lipă a reacționat public, în cursul săptămânii trecute, după raportul Curții de Conturi care scoate la iveală presupuse nereguli privind premierile de la Federația Română de Canotaj. Fosta mare campioană a României respinge acuzațiile și susține că situația este prezentată într-o lumină nedreaptă.

„Este foarte trist ce se întâmplă. Toate aceste atacuri la adresa Federației Române de Canotaj și, implicit, a mea... Probabil că deranjează și că am intrat în politică, dar eu am intrat în politică tot pentru sport, nu din alte motive.

Având în vedere că am trecut prin toate etapele: sportivă la cel mai înalt nivel, președinte de club, președinte de Federație, cunoscând toate problemele cu care se confruntă sportul, cred că am o obligație morală să fac acest pas, având în vedere că sportul se confruntă cu foarte multe neajunsuri.

Vă spun sincer: nu mi-am propus să nu respect legea. Acest HG, 1447, este Biblia noastră. Noi, aici, cheltuim bani, avem alocate sume de bani pentru masă, pentru casă, avem bareme fixe pentru care nu poți să treci. Bareme de suplimente, de medicație, de arbitraj, de premieri. Toată lumea respectă acest HG.

Că deranjează că a premiat Federația Română de Canotaj bucătari, ospătari... Acești oameni, aveți cuvântul meu de onoare... Îmi vine să plâng la cum sunt marginalizate aceste meserii vitale pentru performanță! El opt ore trebuie să gătească, să stea la muncă. Dar programul sportivului nu este de opt ore.

Vara, când este foarte cald, ei trebuie să vină la ora 5 dimineață, să gătească, ca sportivul să iasă devreme la antrenament, din cauza căldurii. Nu au sâmbete, duminici, orele suplimentare nu le sunt plătite, nu pot să-și ia libere pentru că sunt puțini ca număr și nu au înlocuitori.

Sunt atât de multe probleme încât cred că trebuie să dai dovadă de ură la adresa acestor oameni, la adresa acestor meserii, ca să poți să bagatelizezi aceste profesii. Eu sunt mândră, sunt mândră că am putut să-i ajut! O dată la 4 ani, acești oameni sunt recompensați dacă există performanță. Dacă nu există performanță, acești oameni nu sunt recompensați”, a spus Lipă, acum deputată, la emisiunea „Sport Report” de la Radio Gold FM.