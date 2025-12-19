search
Vineri, 19 Decembrie 2025
Premierul răspunde apelului „Bolojan, te sună România”, transmis din Piața Victoriei: promite propuneri concrete pentru Justiție în ianuarie

Premierul Ilie Bolojan a reacționat la mesajul „Bolojan, te sună România”, transmis din Piața Victoriei de protestatarii nemulțumiți de situația din justiție. Șeful Guvernului a declarat că îngrijorarea societății este legitimă și a anunțat că grupul de lucru pentru legile justiției ar urma să vină cu primele propuneri până la finalul lunii ianuarie, acestea urmând să fie analizate pentru a vedea în ce măsură pot fi susținute de o majoritate parlamentară.

Grupul de lucru ar trebui să vină cu câteva propuneri concrete. FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea
Premierul a afirmat că în societatea românească s-a acumulat, în ultimii ani, un puternic sentiment de nedreptate, alimentat de percepția modului în care au fost gestionate atât politica, cât și justiția.

„Există un sentiment de nedreptate în societate, care s-a dezvoltat în aceşti ani, ca o reacţie la modul în care românii au perceput că sunt gestionate lucrurile, atât în zona de politică, dar şi în zona de justiţie. Aceste percepţii sunt probate prin toate studiile sociologice care au fost făcute. Gradul de încredere al românilor în instituţiile statului, inclusiv în zona de justiţie, este destul de scăzut. Ca atare astfel de reacţii, de nemulţumire. de îngrijorare vis-a-vis de ce se întâmplă, pe acest trend sunt relativ normale”, a declarat Ilie Bolojan, într-un interviu acordat publicației Cotidianul.

Premierul a subliniat că, după ieșirea României de sub monitorizarea MCV, gestionarea sistemului de justiție a fost transferată aproape integral către conducerea internă a acestuia, diminuând rolul factorului politic în decizie.

„Practic, astăzi, tot ceea ce se întâmplă în sistemul de justiţie, cu legi mai bune sau mai proaste care au reglementat acest lucru, este o consecinţă a modului în care s-a administrat justiţia şi eu am mai spus, fiecare dintre cei care am deţinut o funcţie în administraţie, în fruntea unor ministere, în conducerea sistemului de justiţie, în orice zonă de decizie, are o răspundere vis-a-vis de ce s-a întâmplat în anii în care a fost acolo, poate şi după aceea, direct proporţional cu greutatea funcţiei, cu durata pe care a ocupat-o”, a explicat Bolojan.

Acesta a enumerat principalele nemulțumiri reclamate de societate: durata foarte mare a proceselor, prescripția unor fapte, scăderea efectului social al actului de justiție, problemele de meritocrație și modul de formare a completurilor de judecată.

În acest context, premierul a anunțat că din această cauză a constituit un grup de lucru care va analiza aceste aspecte împreună cu reprezentanții Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

„Scopul este să vedem dacă se ajunge la o formă de propuneri pe care coaliţia de guvernare sau guvernul, într-o manieră legislativă, poate să o promoveze”, a spus Bolojan.

Ilie Bolojan a precizat că, până la finalul lunii ianuarie, grupul de lucru ar trebui să vină cu câteva propuneri concrete.

„Ar trebui ca în luna ianuarie, până la final, să venim cu câteva propuneri în aşa fel încât ele să fie analizate şi să se vadă în ce măsură pot fi susţinute. Au o portanţă de susţinere, pentru că orice modificare legislativă, pentru că doar asta am putea face din afara sistemului, prin intermediul lumii politice, asta ar fi o modificare sănătoasă, o intervenţie sănătoasă, înseamnă să ai o majoritate care să susţină aceste modificări”, a afirmat premierul.

Totodată, șeful Executivului a transmis că nu susține reacțiile politice bazate pe emoție sau capitalizarea electorală a nemulțumirilor publice.

„Eu nu sunt adeptul să facem declaraţii, să ne poziţionăm în aşa fel încât să ne ducem pe un val de emoţii care se creează. Întotdeauna am fost adeptul: «Hai să căutăm soluţii adevărate, să găsim un suport pentru ca ele să devină realitate şi să facem paşii necesari pentru a le pune în practică». Altfel, există o tendinţă oarecum naturală de a specula politic anumite lucruri, de a te urca pe val, de a-ţi băga capul în poză, dar care nu rezolvă problemele. Poate să-ţi aducă un câştig de imagine pe termen scurt”, a adăugat Bolojan.

