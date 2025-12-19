Români implicați într-o rețea de furturi sofisticată, de milioane de dolari, destructurată în Canada

Poliția canadiană a anunțat joi, 19 decembrie, că a destructurat o rețea de furturi din retail „extrem de sofisticată”, care ar fi operat în Ontario, Quebec și British Columbia. Majoritatea suspecților implicați în rețea erau refugiați români.

Ancheta a fost lansată în august, ca urmare a unei creșteri a furturilor din magazine, scrie The Toronto Sun.

Potrivit poliției, până acum, 175 de acuzații au fost formulate împotriva celor 21 de suspecți.

Superintendentul HPS, Ryan Diodatti, a spus că rețeaua a furat „milioane” în bunuri din magazine, vizând în principal unități Shoppers Drug Mart. El a descris ancheta ca fiind „complexă și extinsă”, adăugând că „criminalitatea nu cunoaște granițe”.

Rețeaua a fost descrisă ca fiind „tranzitorie” și ar fi comis jafuri bine planificate, în plină zi, în magazine. După fiecare acțiune, poliția a spus că hoții se întâlneau într-o locație din Mississauga, iar bunurile erau transportate către AG Liquidation, un depozit mare de lichidări comerciale din Brampton, și către alți distribuitori.

Investigatorii au recuperat o cantitate semnificativă de bunuri furate, cu o valoare preliminară estimată la peste 1 milion de dolari. Poliția a confiscat, de asemenea, șase vehicule.

Investigatorii au aflat că doi dintre suspecți au zburat la Vancouver în weekend, unde ar fi comis alte furturi, vizând tot magazine Shoppers Drug Mart de pe Coasta de Vest. Poliția din Vancouver i-a arestat și i-a trimis înapoi în Ontario.

„Toți erau membri ai aceleiași familii sau prieteni apropiați”, a spus superintendentul HPS, Marty Schulenberg, adăugând că Canada Border Services Agency investighează „statutul de imigrație al indivizilor”.

Una dintre dificultățile cu care s-a confruntat poliția în ultimul deceniu a fost sistemul liberal de eliberare pe cauțiune.

„Fără îndoială, acesta este un motiv de îngrijorare”, a spus Schulenberg, adăugând că în trecut, abordarea fragmentată a anchetelor similare a fost un eșec. În loc să fie considerate ca parte a unei grupări criminale extinse, fiecare infracțiune era tratată ca un eveniment izolat.

„Aplicăm acum o abordare de criminalitate organizată, iar aceste persoane sunt acuzate de participare la un grup criminal, iar toate acuzațiile lor vor fi judecate în Hamilton.”

Majoritatea celor arestați au fost acuzați de furt, posesie de bunuri obținute prin infracțiuni, neconformare cu perioada de probă, neconformare cu angajamentele și comiterea de infracțiuni în cadrul unei organizații criminale, printre altele.