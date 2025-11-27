search
Joi, 27 Noiembrie 2025
Alertă la Belgrad! Lista de obligații pentru suporteri înaintea duelului cu FCSB

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Miercuri, FCSB a plecat către Serbia pentru meciul din Europa League cu Steaua Roșie Belgrad, programat astăzi, la ora 22:00 (DigiSport1, PrimaSport1). 

FCSB se pregătește pentru meciul din Europa League cu Steaua Roșie Belgrad
FCSB se pregătește pentru meciul cu Steaua Roșie Belgrad | FOTO Facebook

Duelul a stârnit un interes uriaș, iar organizatorii se așteaptă ca stadionul să fie aproape plin la fluierul de start. Din acest motiv, sârbii au emis o listă clară de reguli pentru suporteri, insistând în special ca obiectele interzise să nu fie aduse pe arenă.

Măsuri stricte pentru suporteri înaintea duelului cu FCSB

Meciul promite o atmosferă incendiară, cu tribune pline și două galerii pregătite pentru spectacol, în timp ce FCSB încearcă să obțină un rezultat pozitiv în deplasare.

"Există un interes destul de mare pentru meciul dintre Steaua Roșie Belgrad și FCSB. Se așteaptă mulțimi mari de spectatori, așa că este extrem de important să respectați toate instrucțiunile clubului.

 - Vă rugăm să rețineți că nu va fi posibilă trecerea din partea de vest a stadionului în partea de sud și invers, deoarece zona menționată anterior va fi închisă din cauza sosirii fanilor oaspeți.

 - Fiecare persoană, indiferent de vârstă, trebuie să aibă bilet pentru meciul dintre Steaua Roșie Belgrad și FCSB.

 - Nu este permis ca două persoane să treacă împreună la intrarea pe stadion

 - Vă rugăm să susțineți într-un mod corect și sportiv și să nu aruncați niciun obiect pe teren.

 - Porțile stadionului „Rajko Mitić” se vor deschide joi, 27 noiembrie, la ora 19:00.

 - Un stadion plin înseamnă și aglomerație în jurul stadionului, prin urmare, clubul îndeamnă fanii să sosească la meci cât mai devreme posibil, pentru a evita aglomerația și întârzierile inutile la porțile de intrare.

 - Toți vizitatorii meciului trebuie să respecte solicitările serviciului de securitate.

 - Vă rugăm să nu aduceți pe stadion obiecte a căror introducere în stadion este interzisă prin lege.

 - Persoanele aflate sub influența alcoolului și a altor substanțe intoxicante nu vor avea voie să intre pe stadion.

 - Vă rugăm să nu săriți pe teren înainte, în timpul și după meci.

 - Intrările, accesul și tribunele vor fi filmate înainte, în timpul și după meci.

- Toți vizitatorii meciului trebuie să aibă un act de identitate asupra lor. Persoanele sub 16 ani care nu sunt însoțite de un părinte sau tutore nu pot participa la meci", au scris sârbii.

9 absențe în lotul lui FCSB

Înaintea duelului, care poate decide poziția echipelor în lupta pentru calificarea în optimile competiției, FCSB se află pe locul 31, cu un punct mai puțin decât adversara din Belgrad, aflată pe 26.

Problemele pentru echipa lui Charalambous sunt mari: Joyskim Dawa, Vlad Chiricheș, Mihai Popescu, David Kiki și Denis Alibec sunt accidentați, iar Ștefan Târnovanu este suspendat. În plus, Alexandru Stoian, Ionuț Cercel și Mihai Toma nu au fost incluși pe lista UEFA, ceea ce înseamnă că echipa va merge la Belgrad fără 9 fotbaliști.

Lotul rămas va fi format din Mihai Udrea, Valentin Crețu, Juri Cisotti, Florin Tănase, Malcom Edjouma, Dennis Politic, Baba Alhassan și Octavian Popescu. Însă, FCSB nu are soluții pentru postul de fundaș central, cu excepția lui Siyabonga Ngezana și Daniel Graovac, nici pentru stânga, dar nici pentru atacantul de referință.

