Lululemon, un retailer care produce haine sport, se extinde în România

Lululemon își extinde prezența internațională în cinci noi țări din Europa în 2026, inclusiv în România. Marca sportivă se va lansa și în India, marcând cel mai mare număr de lansări în țări noi realizate de brand într-un singur an. Anunțul vine după o săptămână turbulentă pentru producătorul american de haine sport.

Compania intenționează să se lanseze anul viitor în Grecia, Austria, Polonia, Ungaria și România, alături de partenerul Arion Retail Group, pe lângă intrarea anunțată anterior în India, printr-un parteneriat cu Tata CLiQ, potrivit retaildetail.eu.

Clienții din Grecia, Austria, Polonia, Ungaria și România vor avea acces la întreaga gamă de produse a brandului online, prin lululemon.eu, în timp ce cei din India vor putea cumpăra prin platformele online Tata CLiQ Luxury și Tata CLiQ Fashion.

„Pe măsură ce continuăm să observăm o cerere puternică pentru brandul lululemon la nivel global, suntem încântați să ne extindem prezența și comunitățile în Europa și Asia-Pacific prin intrarea pe șase piețe noi în 2026”, spune Sarah Clark, Vicepreședinte Senior, EMEA, lululemon.

Fiecare dintre aceste piețe oferă un potențial interesant pentru brandul nostru și așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu partenerii noștri de franciză pentru a introduce produsele noastre inovatoare și experiențele atractive pentru clienți unui număr tot mai mare de consumatori din aceste regiuni.

În prezent, compania operează în peste 30 de piețe la nivel global, acoperind America de Nord, regiunea EMEA, Asia-Pacific și China continentală. Noile intrări urmează extinderii Lululemon în Italia la începutul acestui an, precum și deschiderilor recente realizate prin franciză în Danemarca, Turcia și Belgia.

Săptămâna trecută, Lululemon și-a concediat directorul general, iar investitorul activist Elliott Management a acumulat o participație de 1 miliard de dolari în brandul de articole sportive. Se pare că investitorul dorește să o numească pe fosta directoare executivă a Ralph Lauren, Jane Nielsen, în funcția de nou director general.

Lululemon înregistrează o creștere lentă pe piața internă din America de Nord și pierde cotă de piață în fața unor noi concurenți. Pe parcursul acestui an, marca a pierdut aproape jumătate din valoarea sa de piață. Evident, veștile bune au fost binevenite, iar anunțul extinderii a oferit exact acest lucru.

Amintim că în noiembrie 2020, compania internațională cu sediul în Canada a format un nou departament numit Inclusion Diversity, Equity, and Action (Diversitate, echitate și acțiune de incluziune), cunoscut pe plan intern ca IDEA, care a fost desemnat să sporească diversitatea personalului și să extindă formarea, dezvoltarea și discursul privind DEI.

Cu toate acestea, peste o duzină de angajați ai firmei au declarat pentru Business of Fashion că a fost lansat pentru a proteja în primul rând imaginea companiei și că aceasta a refuzat adesea angajaților de culoare oportunități de angajare în favoarea „omologilor albi mai puțin calificați”.

În declarația sa pentru BoF, Lululemon a declarat că „a făcut progrese considerabile de la lansarea IDEA și suntem mândri de obiectivele pe care le-am atins, care includ menținerea unui dialog continuu în ambele sensuri cu oamenii noștri”.