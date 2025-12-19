search
Vineri, 19 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Lululemon, un retailer care produce haine sport, se extinde în România

0
0
Publicat:

Lululemon își extinde prezența internațională în cinci noi țări din Europa în 2026, inclusiv în România. Marca sportivă se va lansa și în India, marcând cel mai mare număr de lansări în țări noi realizate de brand într-un singur an. Anunțul vine după o săptămână turbulentă pentru producătorul american de haine sport.

Magazin Lululemon
Lululemon se va extinde în cinci noi țări din Europa în 2026. Foto Shutterstock

Compania intenționează să se lanseze anul viitor în Grecia, Austria, Polonia, Ungaria și România, alături de partenerul Arion Retail Group, pe lângă intrarea anunțată anterior în India, printr-un parteneriat cu Tata CLiQ, potrivit retaildetail.eu.  

Clienții din Grecia, Austria, Polonia, Ungaria și România vor avea acces la întreaga gamă de produse a brandului online, prin lululemon.eu, în timp ce cei din India vor putea cumpăra prin platformele online Tata CLiQ Luxury și Tata CLiQ Fashion.

Pe măsură ce continuăm să observăm o cerere puternică pentru brandul lululemon la nivel global, suntem încântați să ne extindem prezența și comunitățile în Europa și Asia-Pacific prin intrarea pe șase piețe noi în 2026”, spune Sarah Clark, Vicepreședinte Senior, EMEA, lululemon.

  Fiecare dintre aceste piețe oferă un potențial interesant pentru brandul nostru și așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu partenerii noștri de franciză pentru a introduce produsele noastre inovatoare și experiențele atractive pentru clienți unui număr tot mai mare de consumatori din aceste regiuni. 

În prezent, compania operează în peste 30 de piețe la nivel global, acoperind America de Nord, regiunea EMEA, Asia-Pacific și China continentală. Noile intrări urmează extinderii Lululemon în Italia la începutul acestui an, precum și deschiderilor recente realizate prin franciză în Danemarca, Turcia și Belgia.

Săptămâna trecută, Lululemon și-a concediat directorul general, iar investitorul activist Elliott Management a acumulat o participație de 1 miliard de dolari în brandul de articole sportive. Se pare că investitorul dorește să o numească pe fosta directoare executivă a Ralph Lauren, Jane Nielsen, în funcția de nou director general.

Lululemon înregistrează o creștere lentă pe piața internă din America de Nord și pierde cotă de piață în fața unor noi concurenți. Pe parcursul acestui an, marca a pierdut aproape jumătate din valoarea sa de piață. Evident, veștile bune au fost binevenite, iar anunțul extinderii a oferit exact acest lucru.

Amintim că în noiembrie 2020, compania internațională cu sediul în Canada a format un nou departament numit Inclusion Diversity, Equity, and Action (Diversitate, echitate și acțiune de incluziune), cunoscut pe plan intern ca IDEA, care a fost desemnat să sporească diversitatea personalului și să extindă formarea, dezvoltarea și discursul privind DEI.

Cu toate acestea, peste o duzină de angajați ai firmei au declarat pentru Business of Fashion că a fost lansat pentru a proteja în primul rând imaginea companiei și că aceasta a refuzat adesea angajaților de culoare oportunități de angajare în favoarea „omologilor albi mai puțin calificați”.

În declarația sa pentru BoF, Lululemon a declarat că „a făcut progrese considerabile de la lansarea IDEA și suntem mândri de obiectivele pe care le-am atins, care includ menținerea unui dialog continuu în ambele sensuri cu oamenii noștri”.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția Turciei după ce forțele sale aeriene au doborât o dronă care a încălcat spațiul aerian
digi24.ro
image
Meteorologii au actualizat din nou prognoza pentru Crăciun și Revelion. Vreme neobișnuită la finalul anului
stirileprotv.ro
image
275 lei pe lună în plus la pensie pentru acești pensionari români, începând cu data de 1 aprilie 2026
gandul.ro
image
O japoneză s-a „căsătorit” cu un personaj AI creat cu ChatGPT
mediafax.ro
image
Ratează Ştefan Baiaram transferul de la Universitatea Craiova după eliminarea şoc din Conference League?! “Trebuia lăsat în teren!”
fanatik.ro
image
19 decembrie 1989. Ziua grevei generale de la Elba Timișoara. Pregătiri pentru momentul istoric al eliberării de comunism
libertatea.ro
image
Colacul de salvare primit de Rusia de la China pe timp de război vine cu un preț: „O inversare completă și jenantă”
digi24.ro
image
„Asta va decide CCR. Președintele nu poate face ce vrea el”. Gigi Becali e convins în speța momentului din sportul românesc
gsp.ro
image
"După cât am așteptat, Mario Iorgulescu e liber ca pasărea cerului!" Văduva bărbatului ucis în accident a reacționat
digisport.ro
image
România face o investiție strategică: Țara noastră devine noua ”Poartă de intrare a Europei” și principalul jucător în această regiune
stiripesurse.ro
image
S-a aflat cum se împarte averea Rodicăi Stănoiu. Ce primește presupusul iubit, mai tânăr cu 50 de ani. Va lua inclusiv locul de veci
antena3.ro
image
Afacerea cu care o familie din Sebeş a dat lovitura. Un kilogram poate ajunge la 140-150 lei
observatornews.ro
image
Ce boală are Dan Petrescu, de fapt? Motivul real pentru care s-a topit pe picioare
cancan.ro
image
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
prosport.ro
image
Ford recheamă în service 589 de Puma și Transit Courier produse la Craiova, din cauza unui risc la frâne
playtech.ro
image
Dezvăluiri cutremurătoare despre boala lui Dan Petrescu: „Face chimioterapie. E foarte grav!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
"Am început să caut ajutor!" Marea noastră campioană, în cea mai dificilă situație din viață
digisport.ro
image
Adrian Toni Neacșu, fost membru CSM, anunță prăpăd: Toți judecătorii care au semnat protestul Recorder vor fi recuzați
stiripesurse.ro
image
BREAKING NEWS Un avion s-a prăbușit pe un aeroport din SUA! Nu există supraviețuitori
kanald.ro
image
S-a schimbat Codul Civil, bani mai mulți la despăgubiri. Cine sunt victimele indirecte
playtech.ro
image
Veștile de care românii se temeau! Legea tocmai a fost publicată în Monitorul Oficial. Taxele și impozitele vor exploda începând cu ianuarie 2026
wowbiz.ro
image
TESTAMENTUL Rodicăi Stănoiu! I-a lăsat o avere uriașă iubitului cu 50 de ani mai tânăr. Marius Calotă va trăi liniștit toată viața. Nu e SINGURUL moștenitor!
romaniatv.net
image
Decizie radicală privind alocațiile pentru copii!
mediaflux.ro
image
„Asta va decide CCR. Președintele nu poate face ce vrea el”. Gigi Becali e convins în speța momentului din sportul românesc
gsp.ro
image
Ce spune despre România un vlogger american ce a fost arestat în Rusia: Nu există nimic similar!
actualitate.net
image
Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu dezvăluie, în sfârșit, adevărul despre relația lor. Marius Calotă spune cine moștenește averea de milioane de euro VIDEO
actualitate.net
image
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
click.ro
image
Zodia pentru care problemele se vor termina. După Luna Nouă din 20 decembrie va cunoaște fericirea și începe un nou capitol
click.ro
image
Rețeta de salată de boeuf fără maioneză și cu mai puține calorii a Ornelei Pasăre! În ce loc de vis va ajunge solista de Sărbători?
click.ro
Katy Perry Orlando Bloom Justin Trudeau colaj jpg
În timp ce Katy Perry e îndrăgostită lulea de Justin Trudeau, Orlando Bloom nu mai acceptă să aibă orice iubită
okmagazine.ro
945c4020 2138 4bff b8ba 1c91f6160dad jpg
Luna Nouă în Săgetător rupe tiparele: ce lași în urmă în decembrie 2025 și ce începi cu adevărat
clickpentrufemei.ro
Salutări din România (carte poștală). Locuință rurală (© iMAGO Romaniae)
Alimentația țăranilor din județul Brăila, la sfârșitul secolului al XIX-lea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
image
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”

OK! Magazine

image
Cum s-au reconectat Kate Middleton și Prințul William după boala ei. "O tratează ca pe mireasa lui", după 20 de ani împreună

Click! Pentru femei

image
Cum se sărută actorii în filme? Keira Knightley ne explică regulile intime de la Hollywood

Click! Sănătate

image
Există o legătură între obezitate și cancerul de stomac?