Un fotbalist dat afară de FCSB pentru că-i stătea mintea la jocuri de noroc s-a făcut de râs în America

Fotbalistul românul Alexandru Băluță (32 de ani), alungat de FCSB pentru că-i stătea mintea la jocuri de noroc („păcănele și pariuri”), și-a încheiat aventura sa la Los Angeles FC la doar trei luni după transferul surpriză din MLS.

În această perioadă, mijlocașul a bifat doar 15 minute pe teren, fără a reuși să se impună în echipa americană.

Transferul său, realizat la finalul lunii august, a venit într-un context spectaculos pentru club, care în ultimele luni și-a întărit lotul cu jucători precum Hugo Lloris și Son Heung-min.

Contractul românului era valabil până la finalul anului 2025, însă conducerea clubului a decis să nu-i prelungească înțelegerea. Astfel, Băluță se întoarce pe piața transferurilor, în căutarea unei noi provocări după o experiență scurtă în MLS.

„Sunt recunoscător pentru oportunitatea de a face parte din familia Los Angeles. Am fost primit cu brațele deschise și m-am simțit parte a familiei încă de la primul antrenament. Am învățat multe într-un timp scurt și am dat tot ce am mai bun în fiecare zi.

Deși nu am avut ocazia să arăt pe teren că pot ajuta echipa - chiar dacă mă simțeam pregătit să o fac - nu am niciun regret. Îmi pare rău că nu am ajuns în finala pe care o meritam cu toții.

Mulțumesc mult coechipierilor mei pentru primirea călduroasă și atitudinea prietenoasă. Sper să ne revedem curând. Mult succes în sezonul următor și să nu renunțăm niciodată!", a scris Băluță, pe Instagram.