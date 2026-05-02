„Sunt judecată de criminalul soțului!”. Melek taie în carne vie, după ce Mario Iorgulescu a acuzat-o că „se laudă” cu afacerea

Exrem de cunoscută pe rețelele de socializare, Melek, pe numele său real, Patricia, a fost soția lui Dani Vicol, tânărul ucis de Mario Iorgulescu în luna septembrie 2019, în urma unui accident auto.

Fiul lui Gino Iorgulescu a fost condamnat de către procurorii din România, însă, nici până în prezent, acesta nu a fost închis după gratii și nu a plătit, în niciun fel, pentru fapta comisă.

De curând, văduva lui Dani Vicol și Mario Iorgulescu au intrat într-un conflict deschis, pe rețelele de socializare. Particia, deținătoare a restaurantului Melek Coffee Pub din Capitală, a reușit să pună bazele afacerii de succes după ce a beneficiat de o sumă de bani de la compania de asigurări, în urma decesului lui Dani Vicol.

„Am ajuns să fiu criticată şi judecată, în 2026, de criminalul soţului meu!”

După ce Mario a acuzat-o pe tânără că „se laudă” pe rețelele de socializare cu ceea ce a reușit să obțină după decesul soțului, Patricia nu a ratat ocazia de a se apăra în fața fiului oficialului LPF, Gino Iorgulescu.

„Am ajuns să fiu criticată şi judecată, în 2026, de criminalul soţului că mă laud că fac platouri bune şi că muncesc, că par fericită şi nu sufăr. Nu sunt fericită, sunt prea puternică şi am fost nevoită să muncesc pentru copiii mei. Sunt aproape şapte ani de zile, nu ai cum să stai într-o depresie cum eram atunci, în primii ani.

Am fost nevoită să mă ridic din ţărână, Dumnezeu m-a ridicat şi mi-a arătat că pot să muncesc, că pot să merg mai departe, că nu am de ales. Şi totuşi, am ajuns să fiu criticată de criminalul soţului meu că am avut doi iubiţi. Ce legătură are viaţa mea personală cu greşeala ta? Nu am omorât pe nimeni, nu m-am urcat beată la volan.

„Eu tot ies şi cer dreptate în ceea ce priveşte greşeala ta!”

Nu ai plătit cu o zi de puşcărie pentru greşeala pe care ai făcut-o. Nici mie nu mi-ai plătit financiar nici măcar un cent, eu am fost despăgubită de asigurare. Ieşi public şi mă judeci pe mine că sunt fericită, că mă laud pe TikTok. Nu mă laud, îmi fac reclamă, să vină lumea să mănânce, să trăiesc, să-mi cresc copiii.

Eu tot ies şi cer dreptate în ceea ce priveşte greşeala ta, că ai omorât un om. Orice om pe lumea asta, când omoară un om, eu consider că e o faptă ce trebuie pedepsită cu puşcărie!”, a declarat Melek pe TikTok.