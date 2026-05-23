19 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale la pelerinajul de Rusalii de la Șumuleu Ciuc, unde au participat aproape 300.000 de credincioși

Aproape 20 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, sâmbătă, în timpul pelerinajului catolic de Rusalii de la Șumuleu Ciuc, considerat cel mai mare pelerinaj catolic din Europa Centrală și de Est.

Aproape 20 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. FOTO: ISU

Potrivit ISU Harghita, 19 persoane, dintre care patru minori, au fost asistate medical de echipajele aflate în teren. O persoană cu suspiciune de fractură la un membru inferior a fost transportată la spital pentru investigații suplimentare, iar alte 18 persoane au primit îngrijiri medicale la punctele de prim ajutor amenajate în zonă.

Autoritățile au precizat că printre persoanele asistate s-au aflat și patru cetățeni străini din Ungaria și Slovacia.

La eveniment au participat, ca în fiecare an, aproape 300.000 de credincioși veniți din mai multe țări pentru tradiționalul pelerinaj de Rusalii.

La slujba oficiată în aer liber a fost prezent și președintele Ungariei, Sulyok Tamás, care a transmis ulterior, pe Facebook, că pelerinajul reprezintă „una dintre cele mai mari și mai semnificative experiențe de unitate comunitară și spirituală a poporului maghiar”.

Pelerinajul de la Șumuleu Ciuc are o tradiție de peste patru secole și este legat de evenimentele din anul 1567, când secuii catolici și-au apărat credința în fața trupelor principelui Ioan Sigismund.

