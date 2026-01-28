Mario Iorgulescu, noi declaraţii şocante în spaţiul public, deşi susţine că mama sa a făcut preinfarct după ce auzit ce a spus pe TikTok

Mario Iorgulescu a făcut noi declarații controversate în spațiul public, deşi susține că mama sa ar fi suferit un preinfarct după ce l-a auzit vorbind într-un live pe TikTok, alături de Fulgy, fiul Vioricăi de la Clejani.

Mario Iorgulescu continuă seria aparițiilor publice în care face declarații şocante. De această dată, fiul fostului președintele al Ligii Profesioniste de Fotbal susține că inclusiv că mama sa, Gabriela Iorgulescu, ar fi avut probleme grave de sănătate după ce l-a urmărit într-un live pe TikTok, realizat alături de Fulgy, fiul lăutarilor Ioniță și Viorica de la Clejani.

„Mama a făcut preinfarct când am vorbit cu Fulgy pe live”, a spus Mario Iorgulescu, în emisiunea Dan Capatos Show.

În aceeași intervenție, Mario Iorgulescu a vorbit pe larg despre starea sa de sănătate și a susținut că nu ar fi apt pentru executarea unei pedepse privative de libertate, folosind un limbaj vulgar și afirmații care au stârnit reacții puternice.

„Cum să spui că sunt apt de pușcărie? Eu nu sunt normal sau nu sunt normal. Îmi vine așa. Îmi vine să vă omor. Eu sunt nebun. Nu pot să stau cu cineva în cameră. Îi bat de îi omor. Eu sunt nebun”, a spus el.

Declarațiile sale au venit în contextul unui live pe TikTok care a generat un val de reacții negative. În timpul conversației online cu Fulgy, Mario Iorgulescu a făcut afirmații considerate șocante, readucând în atenția publicului accidentul rutier soldat cu moartea lui Alexandru Melek.

„A fost un accident, n-am vrut. Nu e ca și cum am intenționat să intru cu mașina în el. Eu n-am murit pentru că am fost mai puternic. Lumea mă urăște pentru că a ascultat doar părerea lui Melek, nu a ascultat și părerea mea. Ăla era drogat mort și nu zic nimic. Era drogat mort, era culpă comună. Dacă se respecta legea, era culpă comună. Nici el n-avea ce să caute pe stradă cu 10 grame de cocaină în sânge”, spunea el atunci.

După primele declarații publice ale fiului său, Gabriela Iorgulescu a oferit, la rândul ei, o reacție scurtă, în care a subliniat starea medicală a acestuia și gravitatea situației.

„E un băiat bolnav, cu acte, nu avea voie să dea interviu. Mai mult ce pot să spun? Orice om normal la cap nu ar crede ce a putut el să debiteze. Îmi pare rău pentru el, este foarte gravă situația”, a spus Gabriela Iorgulescu.

Ulterior, Mario Iorgulescu a revenit cu un mesaj public de scuze, publicat pe contul său de TikTok, în care a afirmat că declarațiile făcute anterior au fost rezultatul unor episoade de criză, pe fondul întreruperii tratamentului medical.

În cea mai recentă declaraţie, se răzgândeşte din nou şi spune că nici măcar nu era drogat, ci băuse doar „două pahare”...