Gino Iorgulescu a plecat de urgență în Italia, după ce Mario ar fi dispărut. Ce spune mama tânărului

Gino Iorgulescu (69 de ani), președintele LPF, ar fi plecat de urgență în Italia, după ce fiul său, Mario (30 de ani), ar fi dispărut din clinica în care era internat.

În cadrul emisiunii din această seară, jurnalistul Dan Capatos a anunțat că nu se mai știe nimic despre fiului fostului fotbalist. „Mario este dispărut. Nu mai poate lua nimeni legătura cu el”, a spus Capatos.

„Gino Iorgulescu a plecat de urgență în Italia pentru a încerca să dea de el, să îl găsească. Și într-un gest disperat ar fi contactat poliția, carabinierii, pentru a-l ajuta să îl găsească”, a continuat acesta.

La mai bine de 6 ani după accidentul mortal pe care l-a provocat, Mario Iorgulescu (30 de ani) a oferit un prim interviu pentru Cancan, în care a susținut că se confruntă cu probleme de ordin mintal, care l-au făcut chiar să încerce să se sinucidă.

Tot astăzi, Gabriela Iorgulescu, mama lui Mario, a oferit primele declarații în urma interviului dat de fiul acesteia la Milano: „E un băiat bolnav, cu acte, nu avea voie să dea interviu. Mai mult ce pot să spun? Orice om normal la cap nu ar crede ce a putut el să debiteze. Îmi pare rău pentru el, este foarte gravă situația”.