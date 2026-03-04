Dosarul lui Mario Iorgulescu va fi rejudecat. Fiul șefului LFP n-a făcut nicio zi de închisoare după ce a omorât un om

Dosarul în care Mario Iorgulescu se confruntă cu acuzații după accidentul din 2019, în urma căruia n-a făcut nicio zi de închisoare, se reia de la Curtea de Apel.

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis, miercuri, 4 martie, că dosarul care îl vizează pe fiul lui Gino Iorgulescu, președintele LPF, se va întoarce la Curtea de Apel București.

Decizia vine după ce procurorii au atacat cu recurs hotărârea prin care Mario scăpa de 8 luni de închisoare pentru că infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a drogurilor s-ar fi prescris, potrivit libertatea.ro.

Fiul președintelui LPF a fost condamnat pe fond la 13 ani și opt luni de închisoare. Acesta scăpat o dată de pedeapsa veche, după ce magistrații de la Curtea Supremă i-au anulat condamnarea pentru omor și a rămas cu o pedeapsă mai mică. În final, acesta are doar 8 ani de executat, dar acum, după decizia ÎCCJ, pedeapsa ar putea fi mult mai mare.

Astfel, Curtea de Apel București va reanaliza individualizarea pedepsei pentru conducere sub influența alcoolului sau a drogurilor, în dosarul accidentului mortal din anul 2019.

Fatidica noapte de 7 septembrie

În noaptea de 7 spre 8 septembrie 2019, fiul președintelui LPF a urcat la volanul unui bolid de lux fiind sub influența alcoolului și a drogurilor. A intrat pe contrasens cu 143 km/h, producând un accident mortal. Daniel Vicol, șoferul mașinii lovite frontal de Mario Iorgulescu, a murit pe loc.

Inițial, fiul lui Gino Iorgulescu a fost acuzat de omor și a primit în 2023 o pedeapsă de 15 ani și 8 luni de închisoare din partea Tribunalului București. Avocații lui Iorgulescu au atacat decizia, iar Curtea de Apel București a redus sentința la 13 ani și 8 luni de închisoare.

Echipa lui Iorgulescu a recurs la altă cale de atac, un recurs în casație. În iunie 2024, doi dintre cei trei judecători din completul ÎCCJ au decis anularea deciziei de condamnare. Este vorba despre Adriana Ispas și Lia Savonea. Al treilea judecător, Dan Enescu, a formulat o opinie separată.