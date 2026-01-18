search
Duminică, 18 Ianuarie 2026
Adevărul
Mario Iorgulescu, live pe rețelele de socializare: „Justiția din România n-are ce să-mi facă mie că am acte de handicap”

Mario Iorgulescu (30 de ani), fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu a vorbit despre accidentul pe care l-a produs, într-un live pe rețelele de socializare.

Mario Iorgulescu FOTO: Instagram
Mario Iorgulescu  șochează din nou,  într-un live pe rețelele de socializare. El a comentat cu Fulgy, fiul lăutarilor Ioniță și Viorica de la Clejani, implicat la rândul lui în scandaluri legate de consumul de droguri și internat în urmă cu 5 ani la Spitalul Clinic de Psihiatrie Obregia.

Iorgulescu a amenințat-o pe văduva lui Dani Vicol, victima sa în teribilul accident de acum mai mulți ani.

Fiul șefului Ligii Profesioniste de Fotbal a spus că Dani Vicol ar fi fost drogat la momentul accidentului și susține că justiția nu are ce să îi facă, acesta având certificat de handicap.

„A fost un accident, n-am vrut. Nu e ca și cum am intenționat să intru cu mașina în el. Eu n-am murit pentru că am fost mai puternic. Lumea mă urăște pentru că a ascultat doar părerea lui Melek, nu a ascultat și părerea mea. Ăla era drogat mort și nu zic nimic. Era drogat mort, era culpă comună. Dacă se respecta legea, era culpă comună. Nici el n-avea ce să caute pe stradă cu 10 grame de cocaină în sânge. Justiția din România n-are ce să-mi facă mie că am acte de handicap. În cel mai rău caz mă duc la pârnaie. Și nici la pârnaie n-au ce să-mi facă pentru că și acolo am protecție. La jumătate de oră după accident, când eu eram în comă, unchiul sau tatăl lui i-a cerut 3 milioane de euro lui tata”, a spus Mario Iorgulescu, scrie Golazo.ro.

Declarații controversate cu repetiție

Zilele trecute, la Milano, Mario Iorgulescu a acordat un interviu controversat și contestat de tatăl său, în contextul în care avocații lui invocă probleme de ordin mintal pentru refuzul de a fi extrădat în România, unde este judecat pentru omor din culpă.

Viața aici? E groaznică. Am schimbat foarte multe clinici, pentru că s-au întâmplat tot felul de nenorociri. Am avut situații în care am fost în clinici cu oameni cu probleme foarte mari de sănătate mintală. Asta este și boala mea, doar că la mine se manifestă uneori pozitiv, uneori negativ.

Depinde de situație. Eu nu sunt mereu fluent, nu am o stare dreaptă, sunt ba sus, ba jos. Ori foarte deprimat, supărat, ori foarte fericit. Nu se știe niciodată. Pot să clachez în orice secundă.

Am avut situații în care m-am trezit noaptea cu colegi de clinică sugrumându-mă. M-am trezit din somn să-i bat, ca să nu mor, să nu mă omoare în somn. Eram mai mulți într-o vilă, cum ar veni. Fiecare cu camera lui, dar nu aveai dreptul să ai cheie. Mie mi-au făcut niște avantaje, m-au lăsat cu țigări, de exemplu, PlayStation să am, să mă joc în cameră.

La una am făcut urât într-o zi, am plecat de acolo și m-am întors, dar m-au dat afară, că am spart ușa, am alergat doctorii. O luasem razna. Când mă apucă, nu pot să mă controlez, nu știu ce să fac. Mai sunt trigger-uri (n.r. - declanșatoare). Unul este alcoolul, sau droguri sau substanțe. De 7 luni nu am mai băut nimic, de peste 2 ani nu am mai luat nimic altceva.

Am o leziune pe lobul frontal, care are a face cu impulsivitatea. Trigger-urile sunt alcoolul, drogurile sau alte substanțe, care pot provoca reacții pe care nu le poți controla. De asta evit să mai beau și să mai interacționez cu oameni care beau, ca să nu am poftă.

În clinică nu am nicio șansă, dar am mai scăpat de acolo, m-au prins, arestat și m-au dus la altă clinică, de nebuni și mai mari, unde m-au sedat. Am evadat de două ori și primul lucru a fost să merg să beau. Am băut după o pauză lungă și toți nervii care s-au cumulat în clinică, toată supărarea, m-au făcut să răbufnesc pe oameni.

L-am bătut pe unul pe stradă degeaba. M-am întors în clinică, dar n-au mai vrut să mă primească. Am sărit gardul, am spart ușa la cameră. M-au dus într-o clinică de nebuni, unde m-au sedat. Am stat două săptămâni sedat. Nu puteam vorbi, nu puteam să mă mișc. Numai în depresie.

Am încercat să mă sinucid. Am și un video în care am încercat să mă sinucid. Chiar am dat un mesaj de adio părinților și am luat un pumn de psihoactive ca să mă sinucid. Nu mi-a ieșit.

Am ajuns la doctor, la spital, a venit salvarea să mă ia. Mi-au băgat un tub pe gât, nu știu ce lichid. Eram distrus. Am căzut, am dat cu capul de WC, am căzut prin casă”, a afirmat pentru cancan.

Ulterior, Gino Iorgulescu (69 de ani), președintele LPF, ar fi plecat de urgență în Italia, după ce Mario ar fi dispărut din clinica în care era internat.

 Gino Iorgulescu s-a plâns că tratamentele fiului său sunt costisitoare și că abia îi ajunge salariul de 33.000 de euro pe lună pe care îl ridică în calitate de președinte la ligă.

Curtea de Apel București l-a condamnat pe Mario Iorgulescu la 8 ani și 8 luni de închisoare, pentru ucidere din culpă şi conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului şi drogurilor (cocaină), după accidentul auto provocat în anul 2019, soldat cu moartea unui tânăr de 24 de ani.

