Zbor spre Londra, deviat de urgență după suspiciuni privind un dispozitiv din bagajul unui pasager

Un zbor al companiei EasyJet cu destinația Londra a fost deviat de urgență către Roma, după apariția unor suspiciuni privind un dispozitiv aflat în bagajul unui pasager.

Potrivit companiei aeriene, un pasager a alertat echipajul cu privire la existența unei baterii externe care se încărca în bagaj, iar comandantul aeronavei a decis schimbarea traseului „ca măsură de precauție”, în conformitate cu regulile de siguranță, notează Sky News.

Zborul EZY2618 decolase din Hurghada și urma să aterizeze pe Aeroportul Luton din Londra, însă aeronava a fost redirecționată către Aeroportul Fiumicino din Roma.

„Aeronava a aterizat în siguranţă, iar pasagerii au debarcat conform procedurilor obişnuite”, a transmis un purtător de cuvânt al EasyJet.

Compania a precizat că pasagerilor li s-au oferit cazare la hotel și mese, iar celor rămași în aeroport li s-au pus la dispoziție băuturi răcoritoare.

EasyJet a subliniat că siguranța pasagerilor și a echipajului rămâne prioritatea principală și a prezentat scuze pentru întârzierea și neplăcerile provocate de devierea zborului.