Debut dezastruos pentru Dennis Man! PSV a fost făcută praf în Supercupa Olandei

AZ Alkmaar a câștigat Supercupa Olandei, după o victorie clară cu 4-0 în fața campioanei PSV Eindhoven. Dennis Man, titular la PSV, nu a reușit să își ajute echipa să evite înfrângerea. Meciul s-a schimbat rapid după ce un jucător al formației din Eindhoven a fost eliminat, iar PSV a rămas în inferioritate numerică.

PSV a rămas în 10 oameni încă din debut

PSV Eindhoven a primit o lovitură serioasă încă din primele minute ale partidei. Joey Veerman a avut o intervenție imprudentă, ridicând piciorul periculos spre capul unui adversar. Arbitrul a analizat faza și i-a arătat direct cartonașul roșu, lăsând campioana Olandei în inferioritate numerică.

Cu un om în plus, AZ Alkmaar a preluat rapid controlul jocului și a dominat partida. Scorul a fost deschis în minutul 25, când Meerdink a profitat de o minge deviată nefericit de apărarea lui PSV și a înscris cu o lovitură de cap.

Înainte de pauză, Dennis Man a avut cea mai importantă ocazie a echipei sale. În minutul 31, Guus Til i-a oferit o pasă excelentă, iar internaționalul român a șutat din prima, însă portarul lui AZ Alkmaar a intervenit spectaculos și a păstrat poarta intactă. Aceasta a fost și ultima contribuție importantă a lui Man, care nu a mai revenit pe teren în repriza secundă, fiind schimbat la pauză cu Ruben van Bommel.

AZ Alkmaar a ridicat primul trofeu al sezonului

După revenirea de la vestiare, AZ Alkmaar a continuat să domine fără drept de apel. În minutul 50, Weslley Patati a majorat avantajul cu un șut puternic din interiorul careului, care nu i-a lăsat nicio șansă portarului Kovar. Opt minute mai târziu, Dijkstra a profitat de spațiile din defensiva lui PSV, a scăpat singur spre poartă și a făcut 3-0, punând capăt oricăror speranțe de revenire ale campioanei.

Scorul final a fost stabilit în minutul 66, când Ro-Zangeo Daal a transformat fără emoții o lovitură de pedeapsă și a închis tabela la 4-0. Grație acestei victorii categorice, AZ Alkmaar își trece în palmares primul trofeu al noului sezon.