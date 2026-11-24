Omenirea riscă să piardă controlul asupra inteligenței artificiale (AI), pe măsură ce tehnologia avansează într-un ritm accelerat, avertizează un reprezentant de rang înalt al companiei Meta.

Alexandr Wang, directorul departamentului de AI al Meta Foto: X@TRsecimgundem

Alexandr Wang, directorul departamentului de inteligență artificială al Meta, a declarat că informațiile potrivit cărora un cercetător de la Anthropic ar fi reușit să rezolve una dintre cele mai dificile probleme matematice din lume au implicații „uriașe” pentru viitorul umanității.

„Este greu de imaginat o lume în care omenirea să poată păstra controlul asupra unui sistem capabil de auto-îmbunătățire recursivă, fără restricții.

La fel de greu este de imaginat că oamenii ar putea menține controlul asupra unei superinteligențe de 1.000 de ori mai inteligentă și mai capabilă decât ei în toate domeniile”, a scris Wang.

Avertismentul vine după ce Levent Alpöge, angajat al companiei Anthropic, a susținut că a demonstrat ipoteza Riemann, una dintre cele mai cunoscute și dificile probleme nerezolvate din matematică.

Formulată pentru prima dată în 1859 de matematicianul Bernhard Riemann, ipoteza încearcă să explice existența unei structuri ascunse în distribuția numerelor prime.

Experți independenți au început să analizeze și să verifice demonstrația prezentată de Alpöge. Potrivit informațiilor disponibile, aceasta a fost elaborată în aproximativ șase săptămâni cu ajutorul unei versiuni nepublice a sistemului Claude și se întinde pe mai mult de 250.000 de pagini.

Alexandr Wang a descris această realizare drept „apogeul absolut al performanței intelectuale”, susținând că depășește orice performanță intelectuală atinsă până acum de omenire.

În opinia sa, inteligența artificială ar putea deveni, astfel, „cel mai important motor al progresului în aproape toate domeniile”.

Totuși, executivul în vârstă de 29 de ani a avertizat că această evoluție vine și cu riscuri majore, în special pe măsură ce sistemele AI încep să își dezvolte și să își îmbunătățească propriile capacități, apropiindu-se de nivelul superinteligenței.

„Modelele vor deveni, în mod evident, suficient de inteligente pentru a automatiza întregul proces de cercetare în domeniul inteligenței artificiale și pentru a-și depăși capacitățile umane în ceea ce privește propria îmbunătățire. În același timp, vor accelera considerabil cercetarea biologică, dezvoltarea armamentului, studiile economice și multe alte domenii.

Implicațiile sunt uriașe. Așa cum comunitatea matematică nu a reușit încă să înțeleagă pe deplin demonstrația ipotezei Riemann, aproape toate domeniile ar putea cunoaște un ritm de dezvoltare atât de rapid, încât oamenii să nu mai poată înțelege sau monitoriza pe deplin schimbările”, a scris Wang.

Acesta a adăugat că, în contextul în care obstacolele științifice și tehnice care limitează dezvoltarea capacităților AI par să fie tot mai aproape de rezolvare, industria trebuie să acorde o atenție sporită siguranței și controlului acestor sisteme.

„Trebuie să facem progrese urgente în domenii precum siguranța, alinierea inteligenței artificiale la valorile și obiectivele umane și securitatea sistemelor. În același timp, trebuie să începem să analizăm cu atenție modul în care putem gestiona responsabil această evoluție”, a subliniat el.

Îngrijorări tot mai mari în industria tehnologiei

Avertismentul vine într-un moment în care optimismul investitorilor față de inteligența artificială începe să se tempereze, după mai multe luni de creștere accelerată a sectorului.

Acțiunile companiilor din tehnologie au fost afectate de un val puternic de vânzări după debutul bursier al Anthropic, săptămâna trecută. În același timp, informațiile privind plecarea lui Jensen Huang de la Nvidia, pe fondul unor acuzații potrivit cărora acesta ar fi avut o relație cu un spion chinez, au afectat și mai mult încrederea investitorilor.

Posibila demonstrație a ipotezei Riemann reprezintă cel mai recent episod dintr-o serie de progrese matematice și științifice importante atribuite inteligenței artificiale.

În septembrie, OpenAI, compania care a dezvoltat ChatGPT, a susținut că a rezolvat ecuațiile Navier-Stokes, o altă problemă inclusă în lista celor șapte probleme ale mileniului stabilită de Institutul de Matematică Clay.

Fiecare dintre aceste probleme are un premiu de un milion de dolari pentru o soluție demonstrată și acceptată de comunitatea științifică.

Alexandr Wang este cofondatorul Scale AI, companie care furnizează date pentru antrenarea sistemelor de inteligență artificială și alte servicii pentru mari companii de tehnologie și instituții guvernamentale.

Acesta a devenit cel mai tânăr miliardar care și-a construit singur averea, la vârsta de 24 de ani.

În vara anului trecut, s-a alăturat Meta, după ce compania condusă de Mark Zuckerberg a achiziționat o participație de 49% în Scale AI, pentru 14,3 miliarde de dolari.