 Orașul-fantomă construit pe insule artificiale a devenit refugiu pentru infractori. Cum a eșuat proiectul de lux | adevarul.ro
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Orașul-fantomă construit pe insule artificiale a devenit refugiu pentru infractori. Cum a eșuat proiectul de lux

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Un oraș construit în Malaysia pentru sute de mii de locuitori, cu apartamente luxoase, hoteluri, teren de golf și parc acvatic, a ajuns aproape pustiu și a devenit un refugiu pentru grupări implicate în fraude online. Forest City, proiectat inițial pentru aproximativ 700.000 de oameni, este ocupat astăzi de mai puțin de 1% din populația pentru care a fost conceput. În spatele zidurilor luxoase, însă, polițiștii au descoperit centre în care erau organizate escrocherii cu criptomonede și fraude amoroase.

Orașul-fantomă construit pentru 700.000 de oameni a ajuns refugiu pentru escroci
Forest City, Malaezia FOTO Shutterstock

Proiectul a fost lansat în 2016 și promovat drept un „paradis pentru întreaga omenire”. Construit pe insule artificiale, pe o suprafață de 14 kilometri pătrați, Forest City trebuia să devină un oraș de lux, cu infrastructură modernă și numeroase facilități pentru locuitori. Realitatea a fost însă cu totul alta.

În locul unei metropole aglomerate, au rămas zgârie-nori aproape goi, străzi pustii și apartamente în care praful s-a acumulat ani la rând. Proiectul a devenit unul dintre cele mai cunoscute exemple de „oraș-fantomă” construit în perioada boomului imobiliar din China.

În 2023, doar 9.000 de oameni locuiau în oraș. Mall-urile erau pustii, plajele goale prezentau urme de crocodili, iar infrastructura impresionantă rămânea subutilizată. Criza imobiliară din China și declinul companiei Country Garden au fost principalele cauze pentru care Forest City nu a devenit orașul promis, potrivit jutarnji.hr.

Forest City, Malaezia FOTO Shutterstock
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Forest City, Malaezia FOTO Shutterstock

Escrocii au găsit locul perfect

Golul lăsat de eșecul proiectului s-a dovedit însă atractiv pentru infractori. Într-un complex în care multe apartamente sunt neocupate, iar oamenii se cunosc puțin între ei, grupările criminale pot opera mai ușor fără să atragă atenția.

La mijlocul lunii iulie, poliția malaieziană a făcut percheziții la două centre de combatere a fraudelor online care funcționau în nu mai puțin de 32 de locații din Forest City. În urma operațiunii, 335 de persoane au fost arestate.

Polițiștii au confiscat 313 computere, 1.557 de telefoane mobile, 17 laptopuri și 10 modemuri, precum și active în valoare de 212.000 de euro.

Potrivit autorităților, una dintre operațiuni ocupa 27 de apartamente situate pe cinci etaje ale unui bloc, în timp ce o altă grupare își desfășura activitatea în cinci bungalouri.

Anchetatorii susțin că grupările organizau escrocherii cu criptomonede și fraude amoroase, victimele fiind vizate în special în străinătate.

Printre cei reținuți se numără 309 cetățeni chinezi, 19 indonezieni, trei malaiezieni și patru cetățeni din Myanmar. Poliția malaieziană colaborează cu Interpol pentru identificarea persoanei despre care se crede că se află în spatele operațiunilor.

Forest City: Interiorul „orașului fantomă”, construit de China în Malaysia. „Mi se face pielea de găină” FOTO

„Știm ce fac”

Operațiunea poliției nu i-a surprins pe toți locuitorii. Un rezident din Forest City, care lucrează în domeniul imobiliar, spune că existența escrocilor este de mult timp un „secret deschis”.

Bărbatul, al cărui nume a fost schimbat de teamă pentru propria siguranță, susține că astfel de activități sunt frecvente în Johor și Kuala Lumpur, dar mai ales în Forest City.

„Știm ce fac,  sunt bine organizați și periculoși” spune el, explicând că grupările criminale sunt bine organizate și profită de izolarea complexului.

Unul dintre motivele pentru care infractorii au ales Forest City este tocmai reputația sa de oraș abandonat.

Rezidentul susține că firma imobiliară le spune potențialilor cumpărători că în complex locuiesc deja 23.000 de persoane. În realitate, spune el, numărul locuitorilor este mai mic de 5.000.

„Au propria lor intimitate... Nimeni nu vine aici”, explică acesta.

Cum a eșuat proiectul de lux

Forest City a fost dezvoltat de compania chineză Country Garden împreună cu compania privată malaieziană Danga 88. Proiectul a fost conceput ca o metropolă ecologică destinată în special cumpărătorilor chinezi bogați.

Planurile au fost date însă peste cap de pandemia de COVID-19, criza de pe piața imobiliară chineză și restricțiile privind împrumuturile acordate cetățenilor chinezi. Dezvoltarea proiectului a stagnat aproape complet.

Doar 15-20% din proiectul planificat inițial a fost finalizat. În ciuda acestui fapt, Forest City continuă să fie promovat drept un centru pentru investiții imobiliare, tehnologie și afaceri.

Pentru experți, tocmai combinația dintre infrastructura modernă și numărul mare de proprietăți goale reprezintă un avantaj pentru grupările criminale. Complexul oferă conectivitate internațională, apartamente în care activitatea poate trece neobservată și o imagine de ansamblu care sugerează existența unor afaceri perfect legale.

Un alt locuitor al Forest City, care s-a mutat acolo din Singapore, spune că nu a fost surprins de informațiile privind centrele de fraudă.

El a ales complexul în primul rând pentru prețurile relativ mici ale proprietăților și pentru liniștea zonei. Spune că este conștient că escrocii ar putea locui chiar în apropierea lui.

„Da, escrocii ar putea fi la ușa mea, ar putea fi vecinii mei, ar putea fi printre cei care conduc unul dintre aceste grupuri criminale”, afirmă acesta.

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