Spania a eliminat Uruguay, echipa Insulelor Capului Verde merge în „16”-imi!0
Reprezentativa Spaniei s-a calificat în „16”-imile Cupei Mondiale de fotbal, după ce a învins (1-0) Uruguayul, în ultima etapă a Grupei H. Tot acolo a ajuns, în premieră, și echipa Insulelor Capului Verde!
Unicul gol al meciului dintre Spania și Uruguay a fost înscris de Baena, în minutul 42, după o gafă a portarului Muslera, care a fost schimbat la pauză.
Spania a câştigat grupa cu 7 puncte, după ce a învins Arabia Saudită (4-0) şi a remizat cu Insulele Capului Verde (0-0). Campioană mondială în 1930 și 1950, Uruguay a adunat numai două puncte, din remizele cu Capul Verde (2-2) şi Arabia Saudită (1-1), fiind eliminată.
Aflată la prima participare, echipa africană a ajuns în „16”-imi, reuşind o calificare istorică. În ultimul meci al Grupei H, echipa la care evoluează şi Joao Paulo (FCSB) a remizat cu Arabia Saudită, scor 0-0. În primele două meciuri, Insulele Capului Verde a terminat la egalitate cu Spania (0-0) şi cu Uruguay (2-2).
Arabia Saudită a acumulat două puncte şi a părăsit competiţia.
În faza eliminatorie, Spania va întâlni pe Austria sau Algeria, iar Insulele Capul Verde va juca cu campioana mondială en-titre Argentina.
Clasamentul la zi al echipelor de pe locul 3
1. Suedia 4 puncte (0) / 3 meciuri
2. Ecuador 4 puncte (0) / 3 meciuri
3. Bosnia-Herțegovina 4 puncte (-1) / 3 meciuri
4. Paraguay 4 puncte (-2) / 3 meciuri
5. Senegal 3 puncte (+2) / 3 meciuri
6. Croația 3 puncte (-1) / 2 meciuri
7. Coreea de Sud 3 puncte (-1) / 3 meciuri
8. Algeria 3 puncte (-2) / 2 meciuri
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9. Scoția 3 puncte (-3) / 3 meciuri
10. Belgia 2 puncte (0) / 2 meciuri
11. Uruguay 2 puncte (-1) / 3 meciuri
12. RD Congo 1 punct (-1) / 2 meciuri
Primele 8 formații de pe locul 3 se vor califica în „16”-imile de finală, alături de echipele de pe locurile 1 și 2.
Grupa H
Meciuri disputate
Spania – Capul Verde 0-0
Arabia Saudită – Uruguay 1-1
Spania – Arabia Saudită 4-0
Uruguay – Capul Verde 2-2
Capul Verde – Arabia Saudită 0-0
Uruguay – Spania 0-1
Clasament
1. Spania – 7p (+5)
2. Capul Verde – 3p (0)
3. Uruguay – 2p (-1)
4. Arabia Saudită – 2p (-4)