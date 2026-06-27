Spania a eliminat Uruguay, echipa Insulelor Capului Verde merge în „16”-imi!

Reprezentativa Spaniei s-a calificat în „16”-imile Cupei Mondiale de fotbal, după ce a învins (1-0) Uruguayul, în ultima etapă a Grupei H. Tot acolo a ajuns, în premieră, și echipa Insulelor Capului Verde!

Unicul gol al meciului dintre Spania și Uruguay a fost înscris de Baena, în minutul 42, după o gafă a portarului Muslera, care a fost schimbat la pauză.

Spania a câştigat grupa cu 7 puncte, după ce a învins Arabia Saudită (4-0) şi a remizat cu Insulele Capului Verde (0-0). Campioană mondială în 1930 și 1950, Uruguay a adunat numai două puncte, din remizele cu Capul Verde (2-2) şi Arabia Saudită (1-1), fiind eliminată.

Aflată la prima participare, echipa africană a ajuns în „16”-imi, reuşind o calificare istorică. În ultimul meci al Grupei H, echipa la care evoluează şi Joao Paulo (FCSB) a remizat cu Arabia Saudită, scor 0-0. În primele două meciuri, Insulele Capului Verde a terminat la egalitate cu Spania (0-0) şi cu Uruguay (2-2).

Arabia Saudită a acumulat două puncte şi a părăsit competiţia.

În faza eliminatorie, Spania va întâlni pe Austria sau Algeria, iar Insulele Capul Verde va juca cu campioana mondială en-titre Argentina.

Clasamentul la zi al echipelor de pe locul 3

1. Suedia 4 puncte (0) / 3 meciuri

2. Ecuador 4 puncte (0) / 3 meciuri

3. Bosnia-Herțegovina 4 puncte (-1) / 3 meciuri

4. Paraguay 4 puncte (-2) / 3 meciuri

5. Senegal 3 puncte (+2) / 3 meciuri

6. Croația 3 puncte (-1) / 2 meciuri

7. Coreea de Sud 3 puncte (-1) / 3 meciuri

8. Algeria 3 puncte (-2) / 2 meciuri

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9. Scoția 3 puncte (-3) / 3 meciuri

10. Belgia 2 puncte (0) / 2 meciuri

11. Uruguay 2 puncte (-1) / 3 meciuri

12. RD Congo 1 punct (-1) / 2 meciuri

Primele 8 formații de pe locul 3 se vor califica în „16”-imile de finală, alături de echipele de pe locurile 1 și 2.

Grupa H

Meciuri disputate

Spania – Capul Verde 0-0

Arabia Saudită – Uruguay 1-1

Spania – Arabia Saudită 4-0

Uruguay – Capul Verde 2-2

Capul Verde – Arabia Saudită 0-0

Uruguay – Spania 0-1

Clasament

1. Spania – 7p (+5)

2. Capul Verde – 3p (0)

3. Uruguay – 2p (-1)

4. Arabia Saudită – 2p (-4)