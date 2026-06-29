Neymar a donat o avere pentru victimele cutremurelor din Venezuela. Nici familia Messi nu a rămas indiferentă în fața tragediei

Neymar a ales să se implice în sprijinirea victimelor cutremurelor care au lovit Venezuela la finalul lunii iunie, făcând o donație importantă pentru persoanele afectate de dezastru.

Potrivit presei sud-americane, starul brazilian a contribuit cu 250.000 de dolari la eforturile umanitare desfășurate în zonele afectate de seismele produse pe 24 iunie. Fondurile vor fi direcționate către achiziția de alimente, apă și medicamente, dar și pentru amenajarea unor adăposturi temporare destinate familiilor rămase fără locuințe.

„Inima mea este alături de poporul Venezuelei! Putere pentru Venezuela!”, a transmis Neymar, prin intermediul mai multor rețele de socializare, alături de fotografii cu dezastrele provocate de sesisme.

Donație masivă și din partea soției lui Messi

Potrivit presei internaționale, și Antonela Roccuzzo, soția lui Lionel Messi, s-a implicat în campania de ajutorare a victimelor afectate de cutremurele devastatoare care au lovit Venezuela, pe 24 iunie. Antonela ar fi donat 500.000 de dolari și s-ar fi implicat activ în lansarea unei campanii de strângere de fonduri pentru persoanele afectate de seismele cu magnitudinile de 7,2 și 7,5 grade, produse la un interval de mai puțin de un minut.

Până în prezent, inițiativa ar fi reușit să mobilizeze aproximativ 4 milioane de dolari, bani care urmează să fie folosiți pentru sprijinirea familiilor venezuelene afectate de catastrofa naturală.

Tragediile care au lovit lumea fotbalului după cutremurele din Venezuela

Seismele devastatoare care au zguduit Venezuela au provocat pierderi uriașe de vieți omenești, bilanțul depășind 1.400 de victime. Drama a afectat inclusiv lumea fotbalului, mai mulți jucători fiind loviți de tragedii personale.

Potrivit presei internaționale, unul dintre cele mai cutremurătoare cazuri este cel al fotbalistului venezuelean Hector Bello. Soția sa, Andrea, și-a pierdut viața în timp ce încerca să își salveze fiica în vârstă de doar 18 zile. Bebelușul a fost găsit în viață după ce a rămas aproximativ 32 de ore sub dărâmături, însă mama sa a fost descoperită de echipele de intervenție, prea târziu pentru a mai putea fi salvată.

O altă tragedie a fost trăită de fotbalistul argentinian Lucas Trejo. Conform informațiilor apărute în presa străină, acesta și-a pierdut soția și cei doi copii, după ce clădirea în care locuiau s-a prăbușit în urma cutremurelor. Echipele de salvare au recuperat trupurile membrilor familiei de sub ruine, însă nu au mai putut face nimic pentru a-i salva.