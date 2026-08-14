Un tânăr de 18 ani a găsit o comoară de 9 milioane de euro în timp ce săpa pentru canalizare

Un student belgian în vârstă de 18 ani a făcut o descoperire uluitoare în timpul unui job de vară, pe un șantier din Belgia. Tânărul săpa șanțuri pentru instalarea unui nou sistem de canalizare când a găsit o comoară din aur estimată la aproximativ 9 milioane de euro.

Kobe, așa cum este identificat de presa locală, muncea împreună cu alți angajați la renovarea unei foste fabrici de bere din localitatea Sint-Gillis-Dendermonde, situată la circa 30 de kilometri de Bruxelles, potrivit The Guardian.

Descoperirea a fost făcută într-o pivniță ascunsă din vechea vilă construită pentru fostul proprietar al fabricii.

„Am crezut că sunt monede de 1 euro”

La început, studentul a crezut că a găsit simple monede de un euro. Pe măsură ce a continuat să sape, au apărut însă lingouri de aur, monede, pepite și alte obiecte din metal prețios. Comoara era ascunsă într-un sac introdus într-un perete zidit.

„Am crezut că sunt monede de 1 euro. Apoi am văzut un lingou de aur. S-a dovedit că era ceva mai mult decât credeam”, a povestit studentul pentru presa belgiană.

Fabrica de bere a funcționat pe amplasament din 1899 până în 1970, iar clădirea este în prezent renovată pentru a fi transformată în spații de birouri și locuințe.

După descoperirea comorii, muncitorii au alertat imediat poliția și proprietarii imobilului. Tezaurul a fost transferat într-un loc securizat din Bruxelles, unde va fi analizat de autorități.

Anchetatorii încearcă acum să stabilească originea aurului și proprietarul de drept al acestuia.

Legislația belgiană spune că descoperitorii unei comori trebuie să aștepte cel puțin cinci ani pentru a se vedea dacă apar persoane care pot demonstra că sunt proprietarii bunurilor.

Printre cei care ar putea revendica o parte din comoară se numără actualii proprietari ai imobilului, constructorii implicați în lucrări sau eventuali descendenți ai familiei care a deținut cândva fabrica de bere.

Amintim că în 2024, doi tineri pasionați de arheologie au descoperit într-o pădure din România, în județul Botoșani, o adevărată comoară. Este vorba despre zeci de monede din argint, vechi de 2300 de ani. Zona în care a fost găsită comoara a fost locuită de traco-geți acum mai bine de două milenii și jumătate.

În același an, doi căutători de comori din Vrancea au găsit, cu detectorul de metale, 151 de monede vechi grecești.