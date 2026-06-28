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Ce dramă pentru olandezul Cody Gakpo, în plină Cupă Mondială! A murit fiul lui nenăscut

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Campionatul Mondial 2026
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Atacantul olandez Cody Gakpo trece prin momente cumplite în plină Cupă Mondială de fotbal. Jucătorul naționalei Olandei și partenera sa, Noa van der Bij, au anunțat că fiul lor nenăscut, Elijah Raphael Gakpo, a murit în timpul sarcinii.

Gakpo trece prin momente dramatice (FOTO: EPA)
Gakpo trece prin momente dramatice (FOTO: EPA)

Vestea a fost făcută publică de Noa van der Bij, printr-un mesaj emoționant postat pe Instagram. „Cu inimile îndurerate, împărtăşim ştirea devastatoare că bebeluşul nostru a murit în timpul sarcinii. Vă mulţumesc pentru afecţiune şi pentru sprijin. Elijah Raphael Gakpo, iubit mereu, întotdeauna fiul nostru”, a transmis partenera fotbalistului.

La rândul său, Cody Gakpo a publicat un mesaj în care a cerut discreție în aceste momente extrem de dificile pentru familia sa. „Aceasta este o perioadă dificilă pentru familia noastră. Vă rugăm respectuos să ne respectaţi intimitatea şi spaţiul. Vă mulţumesc pentru înţelegerea voastră”, a scris atacantul olandez.

Gakpo a decis să rămână la Campionatul Mondial, alături de naționala Olandei

Gakpo se află în această perioadă alături de naționala Olandei la Cupa Mondială din America de Nord. Fotbalistul a evoluat vineri în victoria obținută de Oranje în fața Tunisiei, scor 3-1, rezultat prin care Olanda și-a asigurat primul loc în Grupa F și calificarea în fazele eliminatorii.

Naționala pregătită de Ronald Koeman a avut un parcurs solid în grupă. După remiza cu Japonia, Olanda a reușit o victorie categorică împotriva Suediei, scor 5-1, meci în care Cody Gakpo a marcat de două ori, apoi a trecut de Tunisia, scor 3-1. Cu șapte puncte acumulate, Oranje a terminat grupa pe primul loc și a evitat un duel cu Brazilia în primul tur eliminatoriu.

În șaisprezecimile Cupei Mondiale, Olanda va întâlni Marocul, luni, la Monterrey, în Mexic. Partida este programată la ora locală 20:00, ceea ce în România înseamnă marți, de la ora 04:00. Cody Gakpo, jucător legitimat la Liverpool, a fost unul dintre oamenii importanți ai Olandei la acest turneu final, cu două goluri marcate până acum. Potrivit presei britanice, atacantul va rămâne alături de lotul naționalei Olandei la Cupa Mondială, în ciuda tragediei personale prin care trece.

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