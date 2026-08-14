 În fiecare an, șerpii invadează o biserică înainte de Sfânta Maria. De ce „absența lor este un semn rău” | adevarul.ro
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Video În fiecare an, șerpii invadează o biserică înainte de Sfânta Maria. De ce „absența lor este un semn rău”

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În timp ce pentru cei mai mulți oameni apariția unor șerpi într-o biserică ar fi un motiv de panică, în Kefalonia lucrurile stau cu totul altfel. Localnicii îi așteaptă în fiecare an și îi consideră „șerpii Maicii Domnului”.

Șerpii „miraculoși” ai Fecioarei Maria au apărut din nou în Kefalonia Foto: greekcitytimes
Șerpii „miraculoși” ai Fecioarei Maria au apărut din nou în Kefalonia Foto: greekcitytimes

În acest an, cel puțin patru reptile au fost observate în apropierea unei biserici din satul Markopoulo, înaintea sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, celebrată pe 15 august.

Lăcașul de cult este Biserica Fecioarei Maria din Lagouvarda, cunoscută de localnici și sub numele de „Panagia Fidousa”, adică „Panagia Șerpilor”. 

În fiecare august, credincioșii vin aici pentru a asista la apariția reptilelor, o tradiție veche de sute de ani. 

Șerpii apar în jurul icoanei Fecioarei Maria

Reptilele sunt mici, de culoare gri și, în general, nu depășesc un metru lungime. Potrivit tradiției locale, acestea nu sunt agresive și nu se tem de oameni, scrie GreekReporter.

Șerpii pot fi văzuți în interiorul bisericii și în apropierea icoanei de argint a Maicii Domnului. Unii credincioși aduc chiar ei reptilele găsite în zonă și le așază în apropierea icoanei, iar animalele sunt lăsate apoi să se deplaseze liber prin lăcașul de cult.

Localnicii susțin că reptilele au o înfățișare aparte. Pielea lor este descrisă ca fiind catifelată, iar capul și vârful limbii ar avea forma unei mici cruci.

Legenda șerpilor „miraculoși”

Originea tradiției este legată de o legendă transmisă din generație în generație. Povestea este plasată în jurul anului 1200, când pirații au atacat Kefalonia și au încercat să cucerească o mănăstire în care se aflau călugărițe.

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Potrivit legendei, în momentul în care pirații s-au apropiat de mănăstire, au apărut din senin nenumărați șerpi. Reptilele s-au încolăcit în jurul trupurilor atacatorilor și au format o barieră între aceștia și călugărițe.

Pirații s-au speriat și au fugit, iar de atunci, spune legenda, șerpii Maicii Domnului revin în fiecare an în luna august pentru a proteja biserica.

Au lipsit doar de două ori

Cea mai misterioasă parte a tradiției este legată de anii în care șerpii nu au apărut. Potrivit relatărilor locale, acest lucru s-a întâmplat doar de două ori.

Prima dată, în august 1940, cu puțin timp înainte de izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial.

A doua dispariție a avut loc în august 1953, când Kefalonia a fost lovită de un cutremur devastator. Seismul a provocat distrugeri masive pe insulă și a rămas una dintre cele mai mari tragedii din istoria recentă a Kefaloniei.

De atunci, absența șerpilor este privită de unii localnici drept un semn rău, iar apariția lor anuală este întâmpinată cu bucurie.

Șarpele are o simbolistică diferită în funcție de tradiția culturală. În creștinism, reptila este asociată adesea cu ispita și păcatul. În Grecia antică, însă, șarpele era considerat un simbol al regenerării și al vindecării.

La Kefalonia, cele două tradiții s-au împletit de-a lungul timpului. Astfel, apariția reptilelor în jurul icoanei Maicii Domnului a devenit una dintre cele mai neobișnuite tradiții religioase ale insulei.

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