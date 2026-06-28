Anglia a câștigat Grupa L, Croația s-a impus în fața Ghanei, dar toate trei merg mai departe

Echipa de fotbal a Angliei a câștigat Grupa L a Cupei Mondiale de fotbal 2026, după ce învins Panama (2-0). Formația britanică s-a calificat în „16”-imile de finală alături de Croația, care a dispus (2-1) de Ghana, dar și de formația africană.

Jocul Angliei a fost animat de Jude Bellingham, care a marcat primul gol (min. 62) și a pasat decisiv pentru al doilea, reușit de Harry Kane (min. 67).

Echipa antrenată de Thomas Tuchel va juca în „16”-imile de finală cu o formație clasată pe locul al treilea într-un din grupele E, H, I, J sau K, pe 1 iulie, la Atlanta.

Panama a rămas singura echipă de la CM 2026 fără gol marcat, aceastp formație pierzând cu 0-1 și meciurile cu Ghana și Croația.

În celălalt meci din grupă, Croația a învins formația Ghanei cu 2-1 (1-0. Europenii s-au impus prin golurile marcate de Petar Sucic (min. 31) și Nikola Vlasic (min. 83), în timp ce pentru africani a punctat Derrick Luckassen (min. 73).

Croația a terminat pe locul 2 și va juca în șaisprezecimi (2 iulie, la Toronto) cu a doua clasată din Grupa K, în care se află Columbia, Portugalia, RD Congo și Uzbekistan. Ghana, care avea asigurat locul în faza următoare, va juca împotriva unei câștigătoare de grupă.

Primele 8 formații de pe locul 3 se vor califica în „16”-imile de finală, alături de echipele de pe locurile 1 și 2.

Grupa L

Meciuri disputate

Anglia – Croația 4-2

Ghana – Panama 1-0

Anglia – Ghana 0-0

Panama – Croația 0-1

Croația – Ghana 2-1

Panama – Anglia 0-2

Clasament

1. Anglia – 7p (+4)

2. Croația – 6p (0)

3. Ghana – 4p (0)

4. Panama – 0p (-4)