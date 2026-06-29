search
Luni, 29 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Moment sfâșietor după meciul Canadei: autorul golului decisiv a izbucnit în lacrimi la interviu. Ce s-a întâmplat cu părinții fotbalistului

0
Campionatul Mondial 2026
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Stephen Eustaquio a fost eroul Canadei pe teren, dar și protagonistul unuia dintre cele mai emoționante momente ale turneului după fluierul final.

Stephen Eustaquio FOTO: Captură Platforma X
Stephen Eustaquio FOTO: Captură Platforma X

Mijlocașul de 29 de ani al lui Los Angeles FC a înscris golul decisiv în prelungirile partidei cu Africa de Sud, asigurând victoria cu 1-0 și calificarea în faza următoare a competiției.

Bucuria victoriei a fost însă înlocuită de emoție

În timpul interviului acordat la marginea terenului, Eustaquio nu și-a putut stăpâni lacrimile, mărturisind că s-a gândit la părinții săi, pe care i-a pierdut în ultimii ani.

Mama fotbalistului a murit în 2023, după o luptă cu cancerul, iar tatăl său s-a stins din viață un an mai târziu, în urma unui infarct. Vizibil afectat, internaționalul canadian a transformat una dintre cele mai importante seri ale carierei sale într-un omagiu personal dedicat celor care i-au fost alături la începutul drumului.

„Tot ceea ce fac este pentru familia mea, pentru părinții mei, pentru iubita mea, pentru fiica mea. Pentru prietenii mei de acasă. Pentru toată lumea. Cred că am muncit enorm pentru a obține această victorie. Ne-am dorit cu adevărat să dedicăm acest succes tuturor canadienilor. Am continuat să credem, să forțăm și nu mi-aș fi putut imagina un alt deznodământ.

Cred că a fost un gol extraordinar, dar când am șutat, am simțit că toată lumea a șutat alături de mine. Au adăugat un plus de putere și mingea a intrat în plasă. Sunt foarte fericit!”, a spus acesta, conform The Mirror.

„Într-o zi bună putem produce surpriza!”

Reușita sa a trimis Canada în optimile de finală, unde va întâlni pe 4 iulie, la Houston, câștigătoarea duelului dintre Maroc și Olanda.

„Totul a început când am ieșit din faza grupelor. Cred că atunci când ajungi în fazele eliminatorii ale Cupei Mondiale, încrederea joacă un rol esențial. Acum, vom întâlni Maroc sau Olanda și, cine știe, într-o zi bună putem produce surpriza. Poate că nu vom avea calitatea de partea noastră, dar dacă vom continua să credem și să muncim, lucrurile ar putea merge în favoarea noastră!”, a mai adăugat eroul Canadei.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Persoanele sub 50 de ani îmbătrânesc „mai repede decât generațiile anterioare”. Care e explicația
digi24.ro
image
Mesajul lui Traian Băsescu despre blocajul privind nominalizarea premierului: „Mai vedem la toamnă!”
stirileprotv.ro
image
Bacalaureat 2026. Candidații susțin proba la Limba și literatura română. Subiectele care au picat în anii trecuți
gandul.ro
image
Călin Georgescu, atac la adresa lui Emil Boc: Slugărnicie absolută
mediafax.ro
image
Ce se întâmplă în primul meci al zilei de la CM 2026, Brazilia – Japonia. Se joacă de la ora 20.00 și Ancelotti nu a ezitat. A zis totul despre Neymar
fanatik.ro
image
Cum e împins spre prescripție cazul primarului care a servit interesele imobiliare ale Liei Savonea în Chiajna. Dosarul lui Mircea Minea a pierdut doi ani între instanțe
libertatea.ro
image
O țară din Balcani reintroduce serviciul militar obligatoriu după 15 ani. Cine va fi chemat în armată
digi24.ro
image
O jurnalistă celebră și-a chemat o prietenă și s-a dezlănțuit în Ibiza: „Am uitat de mare”
gsp.ro
image
Susținut din tribune de părinți și iubită, David Popovici i-a dedicat victoria unei alte persoane: "Vreau să îi spun că o iubesc"
digisport.ro
image
Cât costă să mănânci pe plaja din Năvodari în 2026. „Contează dacă și mâncarea e bună”
click.ro
image
Turcia face planuri pentru "Canalul Istanbul", ca să ia presiunea de pe Bosfor. Ar lega Marea Neagră de Marea Marmara
antena3.ro
image
A venit nota de plată pentru dezmăţul bugetar din ultimii ani. „Scăderea salariilor în termeni reali este rezultatul exagerărilor pe care le-am avut în anii anteriori” VIDEO
zf.ro
image
"Este cel mai frumos din lume". Reacția unei turiste străine, impresionată de Festivalul de Teatru din Sibiu
observatornews.ro
image
BACALAUREAT 2026 | Ce a picat la limba română. Subiectul care a dat bătăi de cap elevilor
cancan.ro
image
Cum calculezi ce bani ai acumulat la pensie până azi? Cum afli când te pensionezi? Casa de Pensii te ajută
newsweek.ro
image
Ioana Țiriac, apariție exotică! Moștenitoarea imperiului Țiriac s-a afișat cu abdomenul la vedere într-un cadru spectaculos
prosport.ro
image
Caniculă extremă în România! Codul roşu se extinde, unde sunt restricţii de trafic
playtech.ro
image
Ar fi cea mai mare surpriză din istorie. Naționala pe care mizează un jurnalist pe care îl vezi mereu la televizor
fanatik.ro
image
O familie de americani a părăsit SUA și a cumpărat o casă cu 11.500 de euro în Europa: „Am găsit un mod de viață diferit”
ziare.com
image
S-a terminat! Emma Răducanu: "Nu îmi vine să cred că spun asta!"
digisport.ro
image
Flick a lansat maneaua „Bacu'” la romană, pamflet la adresa „șmecherilor": „Eminescu e șucar doar când e în buzunar"
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Subiecte grele la Bac 2026. Nimeni nu se aştepta la poezie!
romaniatv.net
image
Cele mai frumoase mesaje, urări și felicitări de Sf. Petru și Pavel. Cui îi spunem „La mulți ani”
mediaflux.ro
image
Cu iubita și părinții în tribune, David Popovici și-a îndreptat atenția spre altă persoană: „Știu că urmărește interviurile, vreau să îi spun că o iubesc!”
gsp.ro
image
INTERVIU | De la Consiliul Local Brașov, la Palatul Victoria. Ilinca Ghiza (USR) își asumă o ambiție uriașă: își dorește scaunul de premier al României
actualitate.net
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Anamaria Prodan, dezvăluiri după mini anevrismul cerebral suferit: „Nu mai am nimic de demonstrat nimănui… Am mare grijă de mine!”
click.ro
image
Adi Nartea, încă nu are planuri de vacanță. De ce suferă actorul din „Vlad” mereu de ziua lui
click.ro
image
Nu mai scoate câinele la plimbare la aceste temperaturi. Când poate deveni căldura letală pentru animale
click.ro
Vatican, călugăriță foto Pixabay, GettyImages jpg
Baia pornografică de la Vatican. De ce a fost interzis accesul în încăperea deocheată secole întregi
okmagazine.ro
Rac Mercur retrograd jpg
Mercur Retrograd în Rac întoarce timpul înapoi. La ce schimbări emoționale să te aștepți între 29 iunie și 24 iulie
clickpentrufemei.ro
Un cerc de piatră necunoscut, descoperit în apropiere de Belfast (© Queen's University)
Un cerc de piatră necunoscut, vechi de 4.000 de ani, descoperit de arheologi în apropiere de Belfast
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce are de gând să facă în vacanță Tily Niculae. „Cred că Dumnezeu mă iubește. A fost o perioadă intensă”
image
Anamaria Prodan, dezvăluiri după mini anevrismul cerebral suferit: „Nu mai am nimic de demonstrat nimănui… Am mare grijă de mine!”

OK! Magazine

image
„Un sărut pe inimă și altul… mai jos!” Cât de pasional era Napoleon atunci când îi scria scrisori de amor lui Joséphine!

Click! Pentru femei

image
Mercur Retrograd în Rac întoarce timpul înapoi. La ce schimbări emoționale să te aștepți între 29 iunie și 24 iulie

Click! Sănătate

image
Metoda FBI prin care afli în 5 secunde când cineva te minte