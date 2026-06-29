Moment sfâșietor după meciul Canadei: autorul golului decisiv a izbucnit în lacrimi la interviu. Ce s-a întâmplat cu părinții fotbalistului

Stephen Eustaquio a fost eroul Canadei pe teren, dar și protagonistul unuia dintre cele mai emoționante momente ale turneului după fluierul final.

Mijlocașul de 29 de ani al lui Los Angeles FC a înscris golul decisiv în prelungirile partidei cu Africa de Sud, asigurând victoria cu 1-0 și calificarea în faza următoare a competiției.

Bucuria victoriei a fost însă înlocuită de emoție

În timpul interviului acordat la marginea terenului, Eustaquio nu și-a putut stăpâni lacrimile, mărturisind că s-a gândit la părinții săi, pe care i-a pierdut în ultimii ani.

Mama fotbalistului a murit în 2023, după o luptă cu cancerul, iar tatăl său s-a stins din viață un an mai târziu, în urma unui infarct. Vizibil afectat, internaționalul canadian a transformat una dintre cele mai importante seri ale carierei sale într-un omagiu personal dedicat celor care i-au fost alături la începutul drumului.

„Tot ceea ce fac este pentru familia mea, pentru părinții mei, pentru iubita mea, pentru fiica mea. Pentru prietenii mei de acasă. Pentru toată lumea. Cred că am muncit enorm pentru a obține această victorie. Ne-am dorit cu adevărat să dedicăm acest succes tuturor canadienilor. Am continuat să credem, să forțăm și nu mi-aș fi putut imagina un alt deznodământ.

Cred că a fost un gol extraordinar, dar când am șutat, am simțit că toată lumea a șutat alături de mine. Au adăugat un plus de putere și mingea a intrat în plasă. Sunt foarte fericit!”, a spus acesta, conform The Mirror.

„Într-o zi bună putem produce surpriza!”

Reușita sa a trimis Canada în optimile de finală, unde va întâlni pe 4 iulie, la Houston, câștigătoarea duelului dintre Maroc și Olanda.

„Totul a început când am ieșit din faza grupelor. Cred că atunci când ajungi în fazele eliminatorii ale Cupei Mondiale, încrederea joacă un rol esențial. Acum, vom întâlni Maroc sau Olanda și, cine știe, într-o zi bună putem produce surpriza. Poate că nu vom avea calitatea de partea noastră, dar dacă vom continua să credem și să muncim, lucrurile ar putea merge în favoarea noastră!”, a mai adăugat eroul Canadei.