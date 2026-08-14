 Lavrov amenință Occidentul: „Vom distruge tot ceea ce alimentează mașina de război a Kievului” | adevarul.ro
search
Vineri, 14 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Lavrov amenință Occidentul: „Vom distruge tot ceea ce alimentează mașina de război a Kievului”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Regimul de la Moscova nu are nicio intenție de a opri ostilitățile din Ucraina la linia actuală a frontului și promite să-și „intensifice metodele” de desfășurare a războiului.

Serghei Lavrov
Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei FOTO: Profimedia

Șeful diplomației ruse a respins explicit scenariul înghețării conflictului pe pozițiile ocupate în prezent de cele două armate și a recurs din nou la una dintre principalele teme folosite de Kremlin pentru justificarea războiului: lupta Uniunii Sovietice împotriva Germaniei naziste în Al Doilea Război Mondial, scrie Pravda.

„Nu ne vom coborî la nivelul lor, dar ne vom înăspri considerabil propriile metode pentru a distruge tot ceea ce alimentează din Occident mașina de război a Kievului. Și facem deja acest lucru. Ei încep să geamă. Nu este o coincidență faptul că un număr tot mai mare de voci din cadrul discursului nostru public comun solicită o încetare imediată. Asta nu va funcționa. Ne putem opri doar atunci când va exista o soluție pe termen lung, fiabilă și durabilă. Dacă ne-am opri brusc acum la linia frontului, am permite, în esență, ca isprava bunicilor și străbunicilor noștri, care au învins nazismul, să fie devalorizată. Acest lucru este pur și simplu imposibil”, a spus Lavrov.

El a avertizat și că Moscova intenționează să intensifice atacurile împotriva obiectivelor despre care susține că sprijină capacitatea militară a Ucrainei.

„Vom recurge la metodele noastre mult mai dure”, a afirmat ministrul rus, precizând că Rusia urmărește distrugerea a „tot ceea ce alimentează mașina de război a Kievului din Occident”.

Lavrov a recunoscut, de asemenea, că oamenii din Rusia suferă și „mor din cauza actelor teroriste”, dar a afirmat că este o chestiune de „responsabilitate față de istoria milenară a statului rus”.

Referirea lui Lavrov la generația sovietică ce a învins Germania nazistă continuă una dintre temele centrale ale discursului Kremlinului despre invadarea Ucrainei. Vladimir Putin a folosit încă de la declanșarea invaziei pe scară largă, în februarie 2022, termenul de „denazificare” pentru a descrie unul dintre obiectivele proclamate de Rusia în Ucraina.

Liderul rus Vladimir Putin a amenințat că „Rusia va răspunde cu aceeași monedă dacă țările occidentale vor confisca nave comerciale rusești”.

„Rusia va răspunde la confiscarea navelor sale comerciale cu aceeași monedă, nu doar în aceleași ape, ci oriunde, inclusiv în Oceanul Pacific”, a declarat liderul de la Kremlin.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Nu va mai fi nici Moscova, nici Sankt Petersburg”. Ideologul lui Putin, teorie apocaliptică despre „probabilul” război nuclear
digi24.ro
image
David Popovici, campion european la 200 m liber. Românul a reușit o performanță unică în istoria Campionatelor Europene
stirileprotv.ro
image
Întrebare Gândul. Cum se apără ministrul Pîslaru de la Muncă de ministrul Pîslaru de la Investiții UE, care îl ceartă pentru iresponsabilitatea față de angajații de la fonduri europene. Ziarul i-a pus pe cei „doi” miniștri față în față
gandul.ro
image
Ce gătim de Sfânta Maria. 5 rețete tradiționale pentru masa de sărbătoare
mediafax.ro
image
Emil Hossu Longin a făcut și el „dubla” spectaculoasă la Campionatul European de Natație! Din nou comentariu fabulos pentru medalia de AUR: „Coroana este a lui David Popovici!”. Update
fanatik.ro
image
El este REGELE. David Popovici scrie istorie la Paris. A câștigat aurul la 200 m liber și a reușit pentru a treia oară consecutiv marea dublă la Europene
libertatea.ro
image
Descoperire tulburătoare a anchetatorilor. Anul din care șoferul care a ucis doi turiști la Brașov nu își mai lua tratamentul pentru ep
digi24.ro
image
121 de amante, un miliard de euro și o bătaie în care soția i-a scos doi dinți! Povestea mai puțin știută a lui Tiger Woods
gsp.ro
image
David Popovici nu s-a ferit, după ce a devenit unic în istorie: ”Un cuvânt dur, dar trebuie să-i detești din tot sufletul”
digisport.ro
image
Fenomen neobișnuit în casa unui român. Ce a pățit în miez de noapte. „Cu greu am mai adormit”
click.ro
image
Mărturia șoferului care a ucis doi pietoni la Brașov: „Mi-am pierdut cunoștința”. A refuzat internarea pentru că „nu merită tratat”
antena3.ro
image
Lanţul rusesc de magazine cu preţuri ultrareduse Mere se retrage pe tăcute din Uniunea Europeană
zf.ro
image
Aur de 9 milioane de €, găsit de muncitori în subsolul clădirii pe care o renovau. Cine poate păstra comoara
observatornews.ro
image
Aceste pensii cresc cu 210 lei, de la 1 ianuarie 2027. Care sunt pensionarii din România care se vor bucura de această majorare
cancan.ro
image
Casa de Pensii anunță: Ce documente trebuie să depună o categorie de români ca să iasă mai repede la pensie?
newsweek.ro
image
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită că trăiesc!”
prosport.ro
image
Ce înseamnă exact pentru români scăderea economiei. PIB-ul a coborât cu 0,8% în primele șase luni din 2026
playtech.ro
image
LIVE / David Popovici, finala de 200 m liber LIVE la CE de natație Paris 2026. AUR fără emoții pentru campionul român!
fanatik.ro
image
Schimbările prin care trece piața imobiliară în România. Ce se va întâmpla cu prețurile: „Piața trece printr-un proces de maturizare”
ziare.com
image
”Statele Unite, în șoc”: Americanii acuză că Donald Trump e în spatele celei mai mari afaceri din istorie
digisport.ro
image
Horoscop săptămâna14-20 august: zodia care trebuie să fie atentă la bani și investiții
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
O nouă BOMBĂ despre pensionarul SRI și ANNA. Blestemul amantei a funcționat...
romaniatv.net
image
Putin dă toate planurile peste cap. Rusia amenință din nou cu un război brutal
mediaflux.ro
image
David Popovici, destăinuiri dureroase „Un membru al familiei se confruntă cu dependența de droguri” + Drumul de la copilul agresat de antrenoare la campionul olimpic
gsp.ro
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat
actualitate.net
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești”
actualitate.net
image
David Popovici, AUR la 200 de metri liber! Intră în istorie cu un record
click.ro
image
Rocsana Marcu, operație-maraton de peste 8 ore. Cum arată acum și ce spune despre starea ei
click.ro
image
Copiii lui Audrey Hepburn demontează zvonurile despre presupusa tulburare de alimentație de care ar fi suferit actrița. Cum au afectat-o traumele trăite în perioada războiului
click.ro
Regina lui George al IV lea, Caroline, anterioara Prințesă Caroline Amelia Elisabeta, 1768 1821, fiica lui Carol, Duce de Brunswick Wolfenbüttel, Profimedia 1016677220 jpg
Prințesa scandaloasă și adulteră savura bărbații cu sângele fierbinte! L-a înșelat pe marele Prinț de Wales și viitor rege cu un servitor italian
okmagazine.ro
Elizabeth Taylor, Marilyn Monroe foto Profimedia jpg
„Știa să-și folosească limba...” Aventura de-o noapte a celor mai mari sex simboluri a dat foc Vechiului Hollywood
okmagazine.ro
roman shipwreck amphorae sicily 1 jpg
O navă romană veche de 2.100 de ani, descoperită cu sute de amfore pe fundul mării
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop săptămâna14-20 august: zodia care trebuie să fie atentă la bani și investiții
image
David Popovici, AUR la 200 de metri liber! Intră în istorie cu un record

OK! Magazine

image
Prințesa scandaloasă și adulteră savura bărbații cu sângele fierbinte! L-a înșelat pe marele Prinț de Wales și viitor rege cu un servitor italian