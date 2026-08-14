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Doi ciobani au găsit trupul studentului britanic dispărut în Munții Bucegi anul trecut

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George Smyth, în vârstă de 18 ani, era dat dispărut din luna noiembrie a anului trecut, după ce plecase singur într-o drumeție.

George Smith
George Smith era dispărut din luna noiembrie 2025 FOTO: Facebook/George Smith

Doi ciobani au descoperit corpul lui George Smyth, tânărul englez în vârstă de 18 ani student la University of Bristol, care a dispărut în Munții Bucegi în noiembrie 2025 în timp ce făcea o drumeție.

Anunțul a fost făcut de meteorologul Radu Manta, pe Facebook.

”A fost găsit tânărul britanic dispărut în Munții Bucegi încă din iarnă, în zona Valea Gaura, fiind identificate rămășițele pământești. Un mare respect și mii de mulțumiri băieților Sorin și Sorinel! Acești ciobani, oameni inimoși din Bucegi au dovedit încă o dată ce înseamnă seriozitatea și cunoașterea muntelui”, a scris Radu Manta pe facebook.

Tânărul britanic, în vârstă de 18 ani, era dat dispărut din luna noiembrie a anului trecut, după ce a apelat serviciul de urgență 112, anunțând că este epuizat, înghețat și dezorientat în timp ce era singur în Munții Bucegi. Salvatorii au cercetat zona o noapte întreagă, însă fără rezultat.

De-a lungul lunilor, zeci de salvatori montani au participat la operațiuni de amploare, sprijiniți de drone, câini de căutare și un elicopter Black Hawk. Într-una dintre misiuni a fost descoperit un rucsac cu echipament, predat ulterior Poliției.

 La vremea respectivă, familia tânărului a transmis: „Când munții care l-au luat vor fi gata să îl lase, George va fi găsit și îl vom aduce acasă pentru a-i spune la revedere”.

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