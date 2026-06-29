Bătăi de cap pentru Ancelotti, înaintea duelului cu Japonia. Brazilia rămâne fără două forțe esențiale și riscă calificarea în optimi la Mondial

Brazilia intră în fazele eliminatorii ale Cupei Mondiale 2026 cu motive de îngrijorare, în ciuda parcursului solid din grupe.

Selecționata pregătită de Carlo Ancelotti va întâlni astăzi, de la ora 20:00, Japonia, într-un duel pe care tehnicianul italian îl consideră mult mai complicat decât arată diferențele de palmares dintre cele două echipe.

„Neymar poate juca mai mult de 15 minute!”

La conferința de presă premergătoare partidei, Ancelotti a lăudat organizarea și disciplina formației asiatice, subliniind că Japonia traversează o perioadă excelentă și poate crea probleme oricărui adversar. În același timp, selecționerul Braziliei a oferit informații și despre situația lui Neymar, recunoscând că starul sud-american nu este încă pregătit să evolueze la intensitate maximă pe durata unei reprize întregi.

„Știu că ne confruntăm cu un adversar competitiv. Sunt bine clasați în clasamentul FIFA și au învins Anglia într-un amical în martie. Avem mult respect pentru o echipă care, cu siguranță, va juca ca și cum ar fi o finală.

Fotbalul s-a schimbat mult. Nu mai există echipe dezorganizate pentru că toată lumea studiază, muncește și învață. Poate că există o echipă cu o calitate individuală mai mică, lucru care depinde parțial de genetică, dar o echipă dezorganizată la acest nivel nu mai există.

Toți jucătorii sunt bine. Nu intenționez să fac multe schimbări la echipă. Relaxați-vă, bine? Nu mă veți vedea că vin cu idei nebunești pentru schimbări. Neymar progresează, se descurcă bine, mai ales în ultima săptămână. Este păcat că nu a putut să se antreneze mai mult cu noi. Poate juca mai mult de 15 minute, evident, dar va depinde de context și de cum se desfășoară meciul!”, a recunoscut Carlo Ancelotti, selecționerul Braziliei, conform La Nacion.

Raphinha, OUT din duelul cu Japonia!

Problemele pentru Brazilia nu se opresc însă aici. Raphinha va lipsi de la confruntarea cu Japonia, după accidentarea suferită în victoria cu Haiti (3-0), din faza grupelor. Potrivit presei spaniole, atacantul a preferat să nu forțeze revenirea, obiectivul fiind recuperarea completă pentru următoarele faze ale competiției.

Dacă se va impune în fața Japoniei, Brazilia va întâlni în optimi câștigătoarea partidei dintre Coasta de Fildeș și Norvegia.