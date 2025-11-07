Sondaj-bombă: Românii și-au ales campioana în Superliga. Cine sunt cele trei mari favorite la titlu, dar și revelația neașteptată a sezonului

Conform celui mai recent sondaj realizat de Inscop Research, românii pasionați de fotbal cred, în mare parte, că FCSB are cele mai mari șanse să câștige Superliga în acest sezon.

Studiul, efectuat la cererea fanatik.ro, arată că aproape unul din trei fani ai fotbalului (32,2%) pariază pe FCSB ca viitoare campioană a României.

Debutul modest de sezon al FCSB-ului nu pare să le fi schimbat opinia suporterilor. Cel mai probabil, succesele recente cu UTA și U Cluj au readus încrederea în echipa patronată de Gigi Becali, care a reușit astfel să se apropie de zona de play-off și de formațiile aflate în fruntea clasamentului.

Profilul celor care cred în FCSB este destul de variat: tinerii sub 30 de ani, dar și persoanele de 45-59 de ani, cei cu studii mai reduse, locuitorii din București și angajații la stat se arată cei mai optimiști în privința echipei roș-albastre.

Cine ia titlul, FCSB sau Universitatea Craiova? Fanii au votat

Universitatea Craiova se află pe locul doi, cu 21,8%, urmată de CFR Cluj (7,5%), Dinamo (7,4%), Rapid (6,9%), U Cluj (3,2%) și FC Botoșani (3%). Aproximativ 1% dintre respondenți au menționat alte echipe, iar 17% nu au avut o opinie clară.

Universitatea Craiova este văzută drept favorită în special de persoanele trecute de 60 de ani și de cei din mediul rural, care speră ca trofeul să ajungă, în sfârșit, în Bănie.

CFR Cluj, surpriza de pe ultima treaptă a podiumului

CFR Cluj apare ca o mică surpriză în topul favoritelor la titlu, ocupând ultima treaptă a podiumului în percepția fanilor.

7,5% dintre respondenți cred că echipa patronată de Neluțu Varga poate lupta pentru campionat, chiar dacă, în prezent, ardelenii se află doar pe locul 13 în Superliga. Formația din Gruia are de recuperat 9 puncte față de zona de play-off și 19 puncte față de liderii campionatului, Rapid și FC Botoșani.

Posibil ca numirea recentă a lui Daniel Pancu pe banca tehnică a grupării din Gruia să le ofere încredere fanilor clubului.