Elias Charalambous a cedat nervos, după înfrângerea cu Basel! Antrenorul, la cuțite cu un suporter român

Meciul pierdut de FCSB la Basel, scor 1-3, în Europa League, nu s-a terminat odată cu fluierul final. Pe lângă eliminări, nervi și momente tensionate pe teren, ”roș-albaștrii” au avut parte și de un incident neașteptat la marginea gazonului.

La finalul partidei, Elias Charalambous a fost provocat de un suporter român aflat aproape de banca tehnică. Potrivit martorilor, fanul i-ar fi aruncat o serie de injurii tehnicianului cipriot, moment în care antrenorul FCSB-ului și-a pierdut calmul și i-a răspuns pe un ton dur.

Tensiuni după FCSB la Basel, scor 1-3

Tensiunea a crescut rapid, însă conflictul nu a degenerat fizic. După câteva secunde aprinse, Charalambous a ales să se retragă spre vestiare, lăsând în urmă o seară în care nervii au fost întinși la maximum pentru vicecampioana României.

Imediat după meci, cipriotul a vorbit despre eșecul cu Basel și despre starea echipei.

„Sunt puțin dezamăgit. Am început bine meciul, am avut momente în care puteam să schimbăm soarta partidei, dar am făcut greșeli care ne-au costat. Trebuie să rămânem uniți și să mergem mai departe.”

Pentru FCSB, meciul de la Basel a fost un nou test dur într-o grupă complicată, iar atmosfera tensionată de la final arată presiunea uriașă care apasă în acest moment pe umerii echipei lui Charalambous.

”Sunt puțin dezamăgit, pentru că am simțit că putem scoate mai mult din acest meci. Am primit un cartonaş roşu direct, apoi imediat a venit penalty-ul pentru adversari, dar jucătorii nu au cedat. Cât timp am fost în inferioritate numerică şi eram conduşi pe tabelă, au arătat caracter şi au reuşit să egaleze la 1. Iar asta nu a fost uşor, pentru că Basel este o echipă bună, iar stadionul de aici este unul complicat.

Cel mai important lucru de azi este caracterul arătat de jucători. La 1-2 am avut din nou o ocazie mare, dar la sfârşit ceea ce contează este rezultatul. Suntem trişti, însă rămânem cu atitudinea bună arătată pe teren şi cu faptul că nu au renunțat. Din păcate, nu obținem niciun punct azi, deşi cred că ar fi trebuit. Trebuie să învățăm din anumite greşeli pe care le-a făcut azi”, a declarat Elias Charalambous pentru Prima Sport.