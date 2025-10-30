Oficial: Daniel Pancu, numit antrenor la CFR Cluj. Intră în pâine după meciul cu Dinamo

Daniel Pancu, ultima oară antrenor la naționala de tineret, a fost prezentat astăzi oficial la CFR Cluj, vicecampioana României și deținătoarea Cupei, confirmându-se astfel informațiile apărute în ultimele zile.

În vârstă de 48 de ani, „Pancone” era liber de contract, după ce în vară i-a expirat contractul avut la cârma tricolorilor mici, unde a lucrat cu doi jucători de bază ai ardelenilor, stoperul Matei Ilie și atacantul Louis Munteanu.

Daniel Pancu este al treilea antrenor al clujenilor în acest sezon, după Dan Petrescu (57 de ani) și italianul Andrea Mandorlini (65 de ani).

„CFR-işti, suntem bucuroşi să vă anunțăm că Daniel Pancu este noul nostru antrenor. Noul nostru antrenor îşi va intra în atribuții începând de sâmbătă, după partida cu Dinamo. Îi urăm, pe această cale, mult succes, cât mai multe reuşite şi amintiri frumoase alături de noi”, au transmis clujenii.

În ultimii doi ani, Daniel Pancu a fost selecționerul naționalei U21 a României, alături de care a participat la Campionatul European U21 din Slovenia.

Anterior, Daniel Pancu a mai antrenat reprezentativa U20 a României, iar la nivel de club formațiile Rapid Bucureşti şi Poli Iaşi.

Pancu îl înlocuiește pe Andrea Mandorlini, demis pe 21 octombrie de noul preşedinte al clubului CFR Cluj, Iuliu Mureşan. CFR Cluj a început sezonul cu Dan Petrescu pe banca tehnică.

Meciul de marți, din Cupa României, 4-0 cu CSM Slatina, a fost pregătit de Laurențiu Rus, ajutat din umbră de Dan Petrescu.

CFR Cluj are un început de sezon dificil în Superligă, ocupând locul 13, cu 13 puncte, după primele 14 etape ale Superligii.

În etapa a 15-a, CFR Cluj are meci în deplasare cu Dinamo, mâine, de la ora 20:30.