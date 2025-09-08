search
Luni, 8 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Ce mănâncă spaniolul Carlos Alcaraz și italianul Jannik Sinner, cei doi jucători care domină dictatorial tenisul mondial

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Spaniolul Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) și italianul Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP) domină tenisul mondial, cei doi disputându-și toate finalele de Mare Șlemn din ultimele două sezoane. Pentru al doilea an consecutiv, cei doi „lupi tineri” ai circuitului masculin își împart cele patru titluri de Mare Șlem ale sezonului, câte două fiecare. De ce alții din circuit nu pot nici măcar să-i atingă?

Jannik, stânga, mai dă „iama” în câte un hamburger
Jannik, stânga, mai dă „iama” în câte un hamburger

Nutriția este unul dintre factorii-cheie care diferențiază tenisul profesionist de competiția de zi cu zi. Mâncarea nu este doar combustibil, ci o parte integrantă a strategiei de meci.

Alcaraz a eliminat glutenul

Carlos Alcaraz a introdus schimbări specifice în dieta sa, după teste personalizate: eliminarea glutenului și reducerea cărnii roșii i-au îmbunătățit ușurința pe teren și i-au îmbunătățit timpii de recuperare.

Peștele, legumele și fructele sunt temelia dietei sale, combinate cu o atenție aproape științifică la orarul meselor, concepută pentru a maximiza energia și rezistența în meciurile-maraton.

Strategia sa demonstrează cum tenisul modern se aseamănă din ce în ce mai mult cu discipline precum ciclismul sau Formula 1, unde fiecare detaliu alimentar devine o pârghie de performanță.

Sinner nu e „obsedat”

Jannik Sinner și-a construit regimul nutrițional pe un echilibru riguros, echilibrând carbohidrații complecși, proteinele slabe și o concentrare constantă pe hidratare.

Zilele sale încep cu mic dejunuri copioase, cu iaurt grecesc, cereale integrale sau ouă, concepute pentru a aborda antrenamente intense fără vârfuri glicemice.

Meniul zilnic pune accent pe alimente funcționale precum quinoa, spanacul și fructele bogate în antioxidanți, dar nu renunță la câteva răsfățuri „umane”: pizza, sushi și fish & chips apar sporadic, demonstrând o abordare sustenabilă și non-obsesivă.

Sport

Top articole

Partenerii noștri

image
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din Kursk care nu a fugit din calea ofensivei ucrainene
digi24.ro
image
Toate cele patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului au picat. Bolojan: „Reformele propuse nu sunt doar cifre sau tabele”
stirileprotv.ro
image
Când ÎNCEP PLOILE. Veste ŞOC de la ANM
gandul.ro
image
METEO. Prognoza pentru următoarele 2 săptămâni. Temperaturile vor începe să scadă în toată țara
mediafax.ro
image
Bombă pe final de mercato: Leo Bolgado, de la CFR Cluj la Rapid! Detalii de ultimă oră. Exclusiv
fanatik.ro
image
Liderii din teritoriu care ar trebui să dea afară cei mai mulți bugetari. Hibele „reformei” din perspectiva a trei șefi de CJ
libertatea.ro
image
Costul antivaccinismului: în anii următori vom avea sute de copii care vor paraliza și vor muri
digi24.ro
image
Ilie Năstase nu s-a putut abține și a comentat, în stilul său caracteristic, transformarea fizică a Serenei Williams
gsp.ro
image
Ianis Hagi s-a răzgândit, pe ultima sută de metri. I-au pus banii pe masă și l-au convins
digisport.ro
image
Ministrul Apărării intră în coliziune directă cu serviciul secret al Armatei: Cei care știau vor fi dați afară!
stiripesurse.ro
image
Ultimele clipe ale ucrainencei de 23 de ani care a fugit în SUA pentru că se temea de război. Ce s-a întâmplat în trenul în care urcase
antena3.ro
image
Unde se câștigă cel mai bine în România. Topul celor mai bine plătite joburi
observatornews.ro
image
Unde a fost găsită Edith, adolescenta din București dată dispărută, după 7 zile. Mama ei vrea să ia legătura cu DIICOT
cancan.ro
image
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
prosport.ro
image
Cum obții cartea de identitate la urgență în București. Pașii, actele și condițiile
playtech.ro
image
Fratele lui Adrian Mazilu, poveste tulburătoare despre retragerea din fotbal: „Trebuia să mă las dacă voiam să mai pot merge!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
"Bă, ești nebun?!" Românul care şi-a luat Lamborghini după primul salariu din Italia a dus mașina înapoi, după două zile
digisport.ro
image
Bucurie și tristețe în Japonia. Primul membru masculin al familiei regale care a ajuns la maturitate în ultimii 40 de ani. El ar putea fi şi ultimul
stiripesurse.ro
image
Când vor avea elevii prima vacanță din anul școlar 2025-2026. E programată în mai puțin de 2 luni
kanald.ro
image
Românii care pot râmâne fără pensie. Trebuie să depună un document până pe 30 septembrie, e ebligatoriu
playtech.ro
image
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
wowbiz.ro
image
800 de lei în plus la salariu pentru profesori din septembrie
romaniatv.net
image
Se renunță la CASS pentru pensiile care depășesc 3.000 de lei. Anunțul ministrului Muncii
mediaflux.ro
image
Cine este românul care voia să scape de deportarea din Anglia și a pretins că negociază un contract cu Manchester City
gsp.ro
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Doliu la Casa Regală din Marea Britanie. Kate și William au făcut anunțul
actualitate.net
image
Unde se câștigă cel mai bine în România: „Acestea sunt sectoarele cu cele mai mari și mai mici salarii”
click.ro
image
Clopoțelul a sunat iar! Emoții uriașe pentru părinții Cristi Borcea și Cristina Șișcanu. Ce copii frumușei are Georgiana Lobonț!
click.ro
image
Avertismentul unui medic privind două medicamente des utilizate de români: „Este o problemă uriașă”. De ce și când pot fi periculoase
click.ro
FotoJet (39) jpg
După divorțul răsunător, Jennifer Lopez a apărut la cumpărături cu fiul cel mic al lui Ben Affleck
okmagazine.ro
John Candy foto Profimedia jpg
Actorul din „Singur acasă” și-a prezis singur moartea. S-a stins din viață la numai 43 de ani!
clickpentrufemei.ro
coiful de la Cotofenesti @Muzeul Drents jpg
ADIO Coiful de la Coțofenești, furat la Muzeul Drents! Olandezii întrerup urmărirea pentru 3 din suspecți
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Dan Negru, mesaj tranșant despre greva profesorilor: „Demnitatea s-a pierdut, nu fluturașul de salariu”
image
Unde se câștigă cel mai bine în România: „Acestea sunt sectoarele cu cele mai mari și mai mici salarii”

OK! Magazine

image
Adevăratul motiv pentru care Prințesa Kate și Prințul William nu se pot ține de mână în public. Nu dorm nici în același pat

Click! Pentru femei

image
Actorul din „Singur acasă” și-a prezis singur moartea. S-a stins din viață la numai 43 de ani!

Click! Sănătate

image
Medicamentele care pot cauza hepatită toxică