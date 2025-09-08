Ce mănâncă spaniolul Carlos Alcaraz și italianul Jannik Sinner, cei doi jucători care domină dictatorial tenisul mondial

Spaniolul Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) și italianul Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP) domină tenisul mondial, cei doi disputându-și toate finalele de Mare Șlemn din ultimele două sezoane. Pentru al doilea an consecutiv, cei doi „lupi tineri” ai circuitului masculin își împart cele patru titluri de Mare Șlem ale sezonului, câte două fiecare. De ce alții din circuit nu pot nici măcar să-i atingă?

Nutriția este unul dintre factorii-cheie care diferențiază tenisul profesionist de competiția de zi cu zi. Mâncarea nu este doar combustibil, ci o parte integrantă a strategiei de meci.

Alcaraz a eliminat glutenul

Carlos Alcaraz a introdus schimbări specifice în dieta sa, după teste personalizate: eliminarea glutenului și reducerea cărnii roșii i-au îmbunătățit ușurința pe teren și i-au îmbunătățit timpii de recuperare.

Peștele, legumele și fructele sunt temelia dietei sale, combinate cu o atenție aproape științifică la orarul meselor, concepută pentru a maximiza energia și rezistența în meciurile-maraton.

Strategia sa demonstrează cum tenisul modern se aseamănă din ce în ce mai mult cu discipline precum ciclismul sau Formula 1, unde fiecare detaliu alimentar devine o pârghie de performanță.

Sinner nu e „obsedat”

Jannik Sinner și-a construit regimul nutrițional pe un echilibru riguros, echilibrând carbohidrații complecși, proteinele slabe și o concentrare constantă pe hidratare.

Zilele sale încep cu mic dejunuri copioase, cu iaurt grecesc, cereale integrale sau ouă, concepute pentru a aborda antrenamente intense fără vârfuri glicemice.

Meniul zilnic pune accent pe alimente funcționale precum quinoa, spanacul și fructele bogate în antioxidanți, dar nu renunță la câteva răsfățuri „umane”: pizza, sushi și fish & chips apar sporadic, demonstrând o abordare sustenabilă și non-obsesivă.