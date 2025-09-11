S-a aflat cine este iubita lui Carlos Alcaraz. Fata este cu 6 ani mai mare decât liderul mondial

Viața personală a lui Jannik Sinner (24 de ani) a fost disecată de presă (după terminarea relației cu Anna Kalinskaya, actualul număr 2 ATP se iubește cu Laila Hasanovic), dar despre rivalul său, spaniolul Carlos Alcaraz (22 de ani), nu se știe nimic.

După ce a revenit pe locul 1 mondial, Carlos Alcaraz a intrat în vizorul tabloidelor. Conform The Sun, ibericul ar forma un cuplu cu Brooks Nader (28 de ani), un model celebru.

„Zvonurile sunt adevărate. Abia aștept să-l întâlnesc. E atât de drăguț”, a spus Grace Ann, sora fetei, citată de The Sun.

A fost în tribune la US Open

Brooks Nader a fost surprinsă la meciurile lui Carlos Alcaraz de la US Open, turneu pe care spaniolul l-a câștigat după o finală terminată în patru seturi cu Jannik Sinner.

Au existat numeroase zvonuri în ultima perioadă despre o presupusă relație a lui Carlos Alcaraz cu Emma Răducanu, după ce au jucat împreună la US Open, la dublu mixt, însă apropierea lor s-ar fi produs doar din motive profesionale.

Brooks Nader a fost căsătorită cu Billy Haire timp de patru ani. Cei doi au divorțat la începutul anului 2024.