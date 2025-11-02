Simona Halep, vizată de același bărbat care a hărțuit-o pe Andra Măruță. Ce mesaj a primit fostul lider mondial

Bărbatul care, în urmă cu câteva luni, a fost acuzat că o hărțuia pe Andra Măruță și care a primit un ordin de protecție din partea artistei și a soțului ei, Cătălin Măruță, a găsit o nouă persoană asupra căreia să-și îndrepte atenția.

De această dată, ținta lui este Simona Halep, fosta jucătoare de tenis care s-a retras din circuitul profesionist. Deși i s-a interzis clar să mai trimită mesaje Andrei, individul nu s-a oprit. Potrivit România TV, el continuă să îi scrie artistei declarații de dragoste și, pe lângă asta, a început să procedeze la fel și cu Simona Halep.

Fosta sportivă de top, cunoscută pentru discreția și eleganța ei în mediul online, a ajuns astfel și ea în atenția acestui bărbat, care anterior a fost surprins intrând fără permisiune în curtea locuinței familiei Măruță. Acum, el i-ar fi trimis și Simonei Halep mesaje cu conținut asemănător celor primite de îndrăgita cântăreață.

„Ești foarte frumoasă, Simona!”, a scris bărbatul în mesajul pentru constănțeancă, de asemnea însoțit de un emoji cu un sărut, conform aceleiași surse.

„Recunosc, am o vârstă. Sunt mult mai mare decât Andra!”

Deși, la o primă impresie, mesajul nu pare ieșit din comun și ar putea fi privit ca unul obișnuit, de tipul celor primite frecvent de persoane publice, de această dată lucrurile sunt diferite. Reacția de îngrijorare a apărut pentru că autorul mesajului este o persoană cunoscută cu afecțiuni psihice, care a avut nevoie, în trecut, de internare într-un spital de specialitate.

„Eu o iubesc pe Andra foarte mult și asta este doar voia lui Dumnezeu. Pentru că eu recunosc, eu am o vârstă. Eu sunt mult mai mare decât Andra. Dar, este voia lui Dumnezeu. Mi-a dat această misiune, să-i fiu înger păzitor. Deci, ceea ce Dumnezeu a scris, nimeni nu va putea șterge vreodată!”, a fost o parte din mesajul bărbatului pentru Andra, conform Mediafax.