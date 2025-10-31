Premii uriașe la Turneul Campioanelor 2025. WTA aruncă în joc sume record

Turneul Campioanelor 2025 va avea loc la Riyadh, între 1 și 8 noiembrie, și se anunță cel mai bogat din istoria tenisului feminin. WTA a anunțat un fond total de premiere de 15,5 milioane de dolari, sumă care depășește chiar și premiile oferite la turneele de Grand Slam.

Competiția reunește cele mai bune opt jucătoare ale anului, împărțite în două grupe de câte patru, iar sistemul „fiecare cu fiecare” garantează spectacol și tensiune la fiecare meci.

Câștigătoarea poate pleca acasă cu un cec uriaș, și anume 5,235 milioane de dolari, dacă termină turneul neînvinsă. Chiar și o singură înfrângere în grupe reduce premiul la 4,88 milioane. Prin comparație, Simona Halep încasa 2,2 milioane de euro pentru trofeul de la Roland Garros 2018.

Structura premiilor WTA Finala 2025

Bonus de participare – 340.000 $

Victorie în grupe – 355.000 $

Victorie în semifinale – 1.290.000 $

Victorie în finală – 2.540.000 $

Total maxim: 5.235.000 $

În plus, un parcurs perfect aduce și 1.500 de puncte WTA, o adevărată comoară pentru clasament.

Cele 8 participante și grupele stabilite

Grupa Stefanie Graf: Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Jessica Pegula, Jasmine Paolini

Grupa Serena Williams: Iga Swiatek, Amanda Anisimova, Elena Rybakina, Madison Keys

Primele meciuri se joacă pe 1 noiembrie, iar finala este programată pe 8 noiembrie.

Simona Halep, ambasadoare de elită la Turneul Campioanelor 2025

Fosta campioană de la Roland Garros și Wimbledon a fost desemnată ambasadoare a turneului, alături de Angelique Kerber, Garbine Muguruza și Ons Jabeur. Simona va participa la evenimente dedicate fanilor, sesiuni foto și acțiuni de promovare a competiției.

Halep a fost de cinci ori prezentă la Turneul Campioanelor (2014, 2015, 2016, 2017, 2019). La debutul din 2014, românca a ajuns până în finală, învinsă de Serena Williams cu 6-3, 6-0, după ce în grupe o spulberase cu 6-0, 6-2.

Turneul Campioanelor 2025 promite nu doar tenis de gală, ci și o demonstrație a forței financiare pe care o capătă WTA sub noul parteneriat cu Arabia Saudită.