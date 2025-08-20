Cătălin Măruță a primit amenințări cu moartea de la un fan al soției lui, Andra, care a dezvoltat o adevărată obsesie pentru cântăreața de muzică ușoară.

Agresorul a recunoscut de bunăvoie că a intrat prin efracție în curtea vedetei tv, după ce, pe rețelele de socializare, acesta a postat mai multe clipuri în care vorbea despre Andra.

„Maruță, Cătălin... astăzi am vorbit, da? Pe la 2, 3... bine? Bun, mi-ai zis, ai afirmat că sunt un hoț că am intrat pe proprietatea ta. Da, am intrat. Eu am intrat pentru Andra, să mă asigur că ea este bine, pentru că pe ea o iubesc. Nu mă interesează nimic altceva, să mă asigur că este bine. Ai zis că mă dai la poliție, chiar te rog să o faci, de ce nu ai făcut-o? ... Aștept poliția să vină, de ce nu ai făcut-o, idiot jegos, tu, șoferul și cu tatăl, toți trei veți muri de mâna mea, toți trei jigodii împuțite! Du-te la poliție, fir-ai al dracului să fii de javră ordinară ce ești!”, a spus bărbatul.

Înregistrarea a fost postată de bărbatul de 60 de ani la câteva ore după ce fusese surprins de Cătălin Măruță pe proprietatea lui. Bărbatul ar fi intrat în curtea familiei Măruță sub falsul pretext că își caută o slujbă, relatează Știrile ProTV.

Hărțuitorul soților Măruță este un bărbat care a dezvoltat o adevărată obsesie pentru Andra Măruță. Acesta i-a trimis mai multe mesaje insistente artistei.

„Din dragoste pentru tine, Andra. Te iubesc mult, frumoasa mea”/„Din dragoste pentru tine frumoasa mea! Te iubesc așa cum doar Dumnezeu o face”/„Te iubesc, îngeraș”/„Te iubesc mult, frumoasa mea cu voce de înger”/„Toate la timpul lor, Dumnezeu nu doarme niciodată”, sunt câteva dintre ele.

Mai mult de atât, el a susținut că Andra a fost în pericol de mai multe ori, iar el a salvat-o cu ajutorul rugăciunilor, relatează Cancan.

„În noaptea de 13/14 februarie 2025, Dumnezeu mi-a arătat în vis, m-am rugat și Dumnezeu a salvat-o pe Andra. Pe 18 august 2025, când Andra a cântat pe litoral, am simțit că ceva nu este în regulă, m-am rugat și Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea, și a făcut dreptate. Andra a scăpat cu viață datorită rugăciunilor mele”, au fost câteva dintre comentariile bărbatului.

Bărbatul a mai declarat că a vorbit cu tatăl Andrei la telefon pentru a-l anunța că el este îngerul păzitor al artistei. El ar fi mers la Câmpia Turzii pentru a le duce părinților cântăreței un buchet de flori pentru ea.

„Vreau să mă ascultați bine și să nu o luați ca pe o amenințare, doar o avertizare, înștiințare pentru cei care faceți rău. Să vă retrageți, să vă opriți din a face rău. Cum v-am spus, în 2022, în august, Maica Domnului mi-a arătat apă și foc și s-au întâmplat atâtea nenorociri. Pe lângă asta, eu, citând visul meu, am înțeles și altceva. Maica Domului mi-a dat două puteri – apa care înseamnă viață și focul care înseamnă iad. Deci, am ambele puteri, să vă dau viață sau să vă duc în iad, depinde de voi. Dumnezeu este mare și mi-a dat puteri”, a mai spus bărbatul.

Artista și prezentatorul Pro TV au solicitat emiterea unui ordin de protecție, pentru a-și asigura liniștea și siguranța familiei. Poliția Voluntari a deschis o anchetă pentru a clarifica circumstanțele incidentelor semnalate și pentru a stabili exact ce s-a întâmplat.