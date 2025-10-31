Ce legături cu România are femeia care a readus-o pe Simona Halep în lumea bună a tenisului

Turneul Campioanelor debutează mâine la Riad, în Arabia Saudită. Deși concursul în care se va încorona regina anului în tenisul mondial nu are parte de ceva vreme de jucătoare tricolore, o româncă este implicată în organizarea competiției. Este vorba despre Simona Halep, care a fost desemnată una dintre ambasadoarele turneului.

Fosta campioană revine astfel în prim-planul tenisului mondial, după ce în ultimii ani s-a luptat cu scandalul de dopaj. Cea care a ales-o este o fostă rivală din circuitul WTA, Garbine Muguruza, directoarea Turneului Campioanelor. Aceasta a desemnat-o pe Simona Halep ambasadoare a competiției, o funcție onorantă, în care, alături de Angelique Kerber și Ons Jabeur, va participa la activități de promovare a concursului.

Prima acțiune oficială a Simonei de la retragere

Românca le va răspunde fanilor tenisului, va semna mingi și se va fotografia cu suporterii, acesta fiind prima acțiune oficială în circuit după retragerea din luna februarie a acestui an. În toată această perioadă, Simo a mai fost prezentă la Wimbledon, în calitate de spectatoare, ce-i drept la invitația organizatorilor și a Casei Regale britanice.

Ce a făcut-o pe Garbine Muguruza să se gândească la Simona Halep? Pe lângă notorietatea fostei noastre sportive, probabil și legăturile acesteia cu România. Vedeta spaniolă de origine venezualeană a mărturisit în trecut că s-a simțit mereu atrasă de țara noastră grație Ilincăi, cea mai bună prietenă a sa, pe care a cunoscut-o la Academia de Tenis Bruguera.

Fermecată de oameni, prăjituri și de peisaje

În urmă cu câțiva ani, pe când încă activa ca sportivă, Garbine Muguruza a stat 5 zile în România și a vizitat Peştera Dâmbovicioara, Parcul Naţional Piatra Craiului, Castelul Bran, fiind cazată la pensiunea prietenei sale din Fundata, judeţul Braşov. Într-un interviu exclusiv pentru Adevărul, câștigătoarea Turneului Campioanelor din 2021 a mărturisit: ”Am fost de 5 ori în România, cea mai bună prietenă a mea este româncă, iar atunci când eram mică am jucat mai multe concursuri în România. Cum Ilinca este din România, mereu am avut o mică atracţie către această ţară”. Ea a adăugat că a fost încântată de ”prăjiturelele de la Măgura, gemul făcut în casă sau telemeaua de oaie”, dar și de ”oamenii modeşti, care muncesc din greu şi care reuşesc să-ţi arate că sunt fericiţi că ai venit să le vizitezi ţara”.