Bărbatul care i-a hărțuit pe Andra și pe Cătălin Măruță a fost internat la Psihiatrie și va fi monitorizat cu brățară la picior.

Artista și prezentatorul Pro TV au solicitat emiterea unui ordin de protecție, pentru a-și asigura liniștea și siguranța familiei. Individul, cu inițialele V.M., în vârstă de 56 de ani, nu are voie să se apropie la o distanță mai mică de 200 de metri de locuința soților, șoferul Andrei, sediul PRO TV sau instituția de învățământ unde învață copiii acestora.

Surse judiciare au declarat pentru Mediafax că acesta a fost internat la Psihiatrie, acolo unde va fi supus unei evaluări psihiatrice. Bărbatul nu s-a prezentat la proces, fiind reprezentat de avocat.

Agresorul a recunoscut de bunăvoie că a intrat prin efracție în curtea vedetei tv, după ce, pe rețelele de socializare, acesta a postat mai multe clipuri în care vorbea despre Andra.

„Maruță, Cătălin... astăzi am vorbit, da? Pe la 2, 3... bine? Bun, mi-ai zis, ai afirmat că sunt un hoț că am intrat pe proprietatea ta. Da, am intrat. Eu am intrat pentru Andra, să mă asigur că ea este bine, pentru că pe ea o iubesc. Nu mă interesează nimic altceva, să mă asigur că este bine. Ai zis că mă dai la poliție, chiar te rog să o faci, de ce nu ai făcut-o? ... Aștept poliția să vină, de ce nu ai făcut-o, idiot jegos, tu, șoferul și cu tatăl, toți trei veți muri de mâna mea, toți trei jigodii împuțite! Du-te la poliție, fir-ai al dracului să fii de javră ordinară ce ești!”, a spus bărbatul.

Înregistrarea a fost postată de bărbatul de 60 de ani la câteva ore după ce fusese surprins de Cătălin Măruță pe proprietatea lui. Bărbatul ar fi intrat în curtea familiei Măruță sub falsul pretext că își caută o slujbă.

Hărțuitorul soților Măruță este un bărbat care a dezvoltat o adevărată obsesie pentru Andra Măruță. Acesta i-a trimis mai multe mesaje insistente artistei.

„Din dragoste pentru tine, Andra. Te iubesc mult, frumoasa mea”/„Din dragoste pentru tine frumoasa mea! Te iubesc așa cum doar Dumnezeu o face”/„Te iubesc, îngeraș”/„Te iubesc mult, frumoasa mea cu voce de înger”/„Toate la timpul lor, Dumnezeu nu doarme niciodată”, sunt câteva dintre ele.