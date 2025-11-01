Sărbători exclusiviste. Cât te costă să petreci Revelionul 2025 la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov

Persoanele care plănuiesc să întâmpine anul 2025 la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov, trebuie să se pregătească să scoată din buzunar o sumă serioasă de bani. Pe măsură ce Revelionul se apropie, tarifele cresc constant.

Hotelul, situat la circa 10 km de Dino Park și 11 km de The White Tower, pune la dispoziție o gamă completă de facilități: saună, club de noapte, sală de fitness, restaurant și room service.

Cine vrea să stea doar o singură noapte de Revelion va plăti peste 3.000 de lei, iar pentru un sejur de patru nopți suma urcă la aproximativ 14.300 de lei, aproape 3.000 de euro. În concluzie, experiența este una de lux, accesibilă doar celor cu buget generos.

Experiență de lux în noaptea dintre ani

Pachetul de Revelion include patru nopți în camere premium, cu micul dejun inclus. De asemenea, oaspeții vor lua parte la cina festivă de Revelion cu open bar și la un brunch special în prima zi a anului 2026.

Evenimentele continuă cu un program artistic deosebit la SiHA Restaurant & Lounge, unde DJ Professor și invitați surpriză vor întreține atmosfera, alături de momente live susținute de Giorgio Ciabattoni, renumit artist italian.

Programul mai cuprinde un recital special al lui Mrs. Saxy. În plus, cei care aleg acest pachet au acces gratuit la zona SPA, sala de fitness și parcare.