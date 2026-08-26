 Serena și Alcaraz, OUT în sferturi la US Open! Dueluri spectaculoase în semifinale la dublu mixt | adevarul.ro
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Serena și Alcaraz, OUT în sferturi la US Open! Dueluri spectaculoase în semifinale la dublu mixt

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Turneul de dublu mixt de la US Open și-a stabilit semifinalistele, după ce ultimele partide din sferturi s-au încheiat în cursul nopții trecute.

Carlos Alcaraz și Serena Williams
Carlos Alcaraz și Serena Williams Foto: Imago Images

Una dintre surprize a venit odată cu eliminarea perechii formate din Carlos Alcaraz și Serena Williams. Cei doi au fost învinși de Belinda Bencic și Flavio Cobolli (scor 5-4 (7), 4-1), favoriții numărul 4 ai competiției. Pentru un loc în finală, Bencic și Cobolli vor avea acum un meci dificil împotriva cuplului format din Elina Svitolina și Gael Monfils.

Cine evoluează în prima semifinală?

Prima semifinală de la US Open le va aduce față în față pe Elina Svitolina și Gael Monfils cu perechea Belinda Bencic - Flavio Cobolli. Cuplul elvețiano-italian pornește din postura de favorit numărul 4 și este singura pereche cap de serie care a rămas în cursa pentru trofeu.

De partea cealaltă, Svitolina și Monfils au ajuns în penultimul act după ce au trecut în sferturi de Katerina Siniakova și Henry Patten. Aceștia din urmă produseseră una dintre marile surprize ale competiției în turul anterior, eliminându-i pe Aryna Sabalenka și Novak Djokovic, principalii favoriți ai turneului.

Muchova și Mensik, duel cu Andreeva și Rublev pentru un loc în finală

A doua semifinală a probei de dublu mixt de la US Open le pune față în față pe Karolina Muchova și Jakub Mensik cu Mirra Andreeva și Andrey Rublev. Perechea cehă a ajuns în această fază după un sfert de finală controlat de la început până la final. Muchova și Mensik au avut nevoie de doar 50 de minute pentru a trece de americanii Emma Navarro și Tommy Paul, scor 4-1, 5-3.

Drumul rușilor către semifinale a fost ceva mai complicat. Andreeva și Rublev au trecut de Diana Shnaider și Casper Ruud după un meci decis în trei seturi, scor 4-1, 4-5 (11), 10-5. Partida a durat o oră și 15 minute. Cele două semifinale sunt programate în această noapte. Prima va începe la ora 02:00, ora României, iar cea de-a doua este programată pentru 03:30.

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