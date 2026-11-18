Înfrângerea suferită în fața Bosniei, scor 1-2, la Zenica, a trimis România pe ultimul loc în Grupa 4 din Liga B a Ligii Națiunilor.

Echipa națională a României Foto: Sportpictures

De această dată, clasarea pe ultima poziție nu înseamnă retrogradarea automată în eșalonul inferior, însă „tricolorii” vor trebui să treacă printr-o dublă confruntare pentru a-și păstra locul în Liga B.

Echipa națională va întâlni una dintre Belarus, Cipru, Insulele Feroe sau Estonia, formații care au încheiat pe locul secund în grupele din Liga C. Numele adversarei României va fi aflat vineri, 20 noiembrie, când UEFA va organiza tragerea la sorți la Nyon, în Elveția, începând cu ora 13:00.

Barajul este programat la finalul lunii martie și se va disputa în sistem tur-retur. Miza este menținerea României în Liga B, într-un context în care UEFA pregătește o schimbare importantă a competiției. Începând cu următoarea ediție, Liga Națiunilor va avea un format reorganizat, cu numai trei eșaloane, fiecare urmând să cuprindă câte 18 reprezentative.

Calendar dificil în cursa pentru EURO 2028

În timp ce România va lupta, la finalul lunii martie 2027, pentru a-și păstra locul în Liga B a Ligii Națiunilor, alte reprezentative vor începe deja campania de calificare la EURO 2028. Pentru tricolori, preliminariile vor avea un calendar aparte: toate cele șase partide din grupă sunt programate în numai două perioade internaționale, ambele în toamna anului viitor.

Prima serie de meciuri se va desfășura între 23 septembrie și 5 octombrie 2027, interval în care România va disputa patru jocuri. Ultimele două confruntări sunt programate între 11 și 16 noiembrie. Astfel, naționala va avea la dispoziție aproximativ o lună și jumătate pentru a-și decide viitorul în preliminarii.

România, ultima clasată în Grupa 4 Foto: flashscore.ro

Nici tragerea la sorți nu se anunță una ușoară

România va face parte din urna a treia valorică, ceea ce înseamnă că poate întâlni adversari de top încă din faza grupelor. În prima urnă se regăsesc nume precum Spania, Anglia, Franța, Portugalia, Germania, Olanda, Italia, Norvegia și Grecia. Din urna a doua pot veni echipe precum Turcia, Elveția, Serbia, Ungaria, Cehia sau Slovenia, în timp ce din ultima urnă ar putea apărea reprezentative ca Finlanda, Belarus, Estonia, San Marino și Republica Moldova, conform digisport.ro.

Un alt obstacol îl reprezintă noul sistem de calificare stabilit de UEFA. Spre deosebire de formatul anterior, nu toate echipele clasate pe primele două locuri vor obține automat biletele pentru turneul final. Câștigătoarele celor 12 grupe și cele mai bune opt formații de pe poziția secundă se vor califica direct la EURO 2028. Celelalte patru echipe clasate pe locul doi vor fi nevoite să dispute baraje, unde li se vor alătura și reprezentativele care își câștigă dreptul de participare prin intermediul Ligii Națiunilor.