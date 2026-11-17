România a plecat fără puncte din Bosnia, unde a pierdut cu 2-1, deși a deschis scorul prin Daniel Bîrligea.

Andrei Rațiu Foto: Sportpictures

„Tricolorii” au cedat pe parcursul partidei, iar una dintre cele mai importante faze ale întâlnirii a fost eroarea lui Andrei Rațiu, care a permis gazdelor să restabilească egalitatea.

La finalul confruntării, fundașul a vorbit despre greșeala care a dus la golul bosniacilor, dar a făcut și o serie de declarații despre sistemul de joc implementat de Gică Hagi.

„Am ajuns forţat, nu am putut să dau în minge cum am vrut!”

Rațiu a lăsat de înțeles că echipa națională are nevoie de mai mult timp pentru a se adapta la cerințele noului selecționer, semn că „tricolorii” nu au asimilat încă pe deplin ideile tehnicianului.

„O primă repriză bună, păcat că am luat golul ăla. S-au văzut mai multe lucruri bune în prima repriză, iar în a doua poate au fost mai buni, am picat şi noi puţin fizic şi ne-au întors. Am ajuns forţat, nu am putut să dau în minge cum am vrut şi – din păcate – au marcat şi ăsta a fost ghinionul.

Putem schimba ceva lucruri, cu noul selecţioner necesită de un timp ca să prindem ideea. Cred că cu timpul o să fie bine şi o să se vadă mai bine ideea lui. De exemplu, eu am venit două selecţii cu el, alţii una. Avem timp de mai multe antrenamente, de mai multe meciuri, dar cred că suntem pe drumul cel bun. Chiar dacă nu am avut rezultate, cu Suedia cred că am jucat bine, la fel si cu Polonia, cred că suntem pe drum bun. Trebuie să schimbăm multe lucruri în defensivă, dar cred că mergem pe drumul cel bun!”, a declarat Raţiu, conform as.ro.

Pe ultimul loc în grupă, băieții lui Hagi vor fi nevoiți să dispute un baraj pentru a-și păstra locul în al doilea eșalon al Ligii Națiunilor. România ar putea întâlni una dintre cele patru reprezentative: Estonia, Insulele Feroe, Cipru sau Belarus. Adversara tricolorilor va fi stabilită vineri, când UEFA va organiza tragerea la sorți.