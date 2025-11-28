Scandal uriaș în fotbalul românesc: un viceprimar, acuzat de lovirea unui jucător

Un incident șocant a zguduit ligile inferioare din România. Echipa Viitorul Lunca, din Liga 4 Teleorman, îl acuză pe un viceprimar că a lovit un fotbalist în timpul unui meci, iar în semn de protest formația anunță că nu se va prezenta la următoarea partidă.

Evenimentul s-a petrecut weekend-ul trecut, în etapa a 13-a, când Viitorul Lunca a pierdut cu 1-2 în deplasare, pe terenul celor de la ACSC Putineiu.

După fluierul final, scandalul a izbucnit. Un jucător al oaspeților a fost lovit cu o sticlă de către o persoană aflată pe marginea terenului, incident care a stârnit furia clubului.

Scandal în Liga 4 Teleorman

Deși viceprimarul a fost sancționat cu amendă de către AJF, oficialii Viitorului Lunca consideră că măsura este insuficientă și trag un semnal de alarmă asupra siguranței jucătorilor în competițiile județene. Decizia de a nu se prezenta la următorul meci marchează un gest fără precedent în fotbalul local.

"După cele întâmplate săptămâna anterioară, când jucătorul nostru a fost lovit de către vice-primarul comunei din Putineiu în timp ce se pregătea să execute o lovitură de margine, clubul Viitorul Lunca, în urma deciziilor AJF Teleorman a hotărât prin consiliul de administrație, președinte, staff, antrenor jucători ca meciul din etapa curentă să nu se prezinte în forma de protest după cele întâmplate.

Decizia AJF după toate acestea a fost aceea de, avertisment și amendă de 2000 de lei în favoarea celor din Putineiu. Nu este posibil și corect ca după o asemenea faptă, de natură penală, sa se ia o astfel de decizie în condițiile în care domnul arbitru Aurel Peia ar fi trebuit să oprească meciul în momentul lovirii jucătorului nostru.

Dacă ne aducem aminte de cazul 'bricheta' arbitrul de la centru de atunci, de la meciul dintre Rapid - Steaua (2008) a decis să oprească jocul imediat iar cei responsabili au fost sancționați, iar meciul a fost câștigat în favoarea oaspeților cu scorul de 3-0 la masa verde. Nu ne dorim sa câștigam prin asemenea manieră dar vrem doar sa se aplice regulamentul exact cum ar trebui!

Totuși, ne vom prezentă cu juniorii la meciul de seniori pentru a nu fi sancționați. Cu siguranță dacă am fi fost în locul adversarilor din etapa precedentă, am fi fost sancționați probabil cu amendă maximă, suspendarea terenului de joc și pierderea meciului!

Tragem un semnal de alarmă pentru tot ce se întâmplă în fotbalul teleormănean, și cerem doar corectitudine, nimic mai mult. Sperăm ca lucrurile să revină la normal și să putem fi lăsați sa jucam fotbal din plăcere!

Oare AJF-urile se subordonează legilor și regulamentelor FRF?

Vă mulțumim

Cu stimă, CS VIITORUL LUNCA".