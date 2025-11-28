search
Vineri, 28 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Scandal uriaș în fotbalul românesc: un viceprimar, acuzat de lovirea unui jucător

0
0
Publicat:

Un incident șocant a zguduit ligile inferioare din România. Echipa Viitorul Lunca, din Liga 4 Teleorman, îl acuză pe un viceprimar că a lovit un fotbalist în timpul unui meci, iar în semn de protest formația anunță că nu se va prezenta la următoarea partidă.

Viceprimar acuzat că a lovit un fotbalist, echipa se retrage în semn de protest
Scandal în fotbalul românesc | FOTO Facebook: viitorullunca

Evenimentul s-a petrecut weekend-ul trecut, în etapa a 13-a, când Viitorul Lunca a pierdut cu 1-2 în deplasare, pe terenul celor de la ACSC Putineiu.

După fluierul final, scandalul a izbucnit. Un jucător al oaspeților a fost lovit cu o sticlă de către o persoană aflată pe marginea terenului, incident care a stârnit furia clubului.

Scandal în Liga 4 Teleorman

Deși viceprimarul a fost sancționat cu amendă de către AJF, oficialii Viitorului Lunca consideră că măsura este insuficientă și trag un semnal de alarmă asupra siguranței jucătorilor în competițiile județene. Decizia de a nu se prezenta la următorul meci marchează un gest fără precedent în fotbalul local.

"După cele întâmplate săptămâna anterioară, când jucătorul nostru a fost lovit de către vice-primarul comunei din Putineiu în timp ce se pregătea să execute o lovitură de margine, clubul Viitorul Lunca, în urma deciziilor AJF Teleorman a hotărât prin consiliul de administrație, președinte, staff, antrenor jucători ca meciul din etapa curentă să nu se prezinte în forma de protest după cele întâmplate.

Decizia AJF după toate acestea a fost aceea de, avertisment și amendă de 2000 de lei în favoarea celor din Putineiu. Nu este posibil și corect ca după o asemenea faptă, de natură penală, sa se ia o astfel de decizie în condițiile în care domnul arbitru Aurel Peia ar fi trebuit să oprească meciul în momentul lovirii jucătorului nostru.

Dacă ne aducem aminte de cazul 'bricheta' arbitrul de la centru de atunci, de la meciul dintre Rapid - Steaua (2008) a decis să oprească jocul imediat iar cei responsabili au fost sancționați, iar meciul a fost câștigat în favoarea oaspeților cu scorul de 3-0 la masa verde. Nu ne dorim sa câștigam prin asemenea manieră dar vrem doar sa se aplice regulamentul exact cum ar trebui!

Totuși, ne vom prezentă cu juniorii la meciul de seniori pentru a nu fi sancționați. Cu siguranță dacă am fi fost în locul adversarilor din etapa precedentă, am fi fost sancționați probabil cu amendă maximă, suspendarea terenului de joc și pierderea meciului!

Tragem un semnal de alarmă pentru tot ce se întâmplă în fotbalul teleormănean, și cerem doar corectitudine, nimic mai mult. Sperăm ca lucrurile să revină la normal și să putem fi lăsați sa jucam fotbal din plăcere!

Oare AJF-urile se subordonează legilor și regulamentelor FRF?

Vă mulțumim

Cu stimă, CS VIITORUL LUNCA".

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump și Putin ascund de Uniunea Europeană noua versiune a planului de pace: „Este o situație fără precedent”
digi24.ro
image
Moșteanu, șeful MApN, și-a dat demisia pe fondul scandalului privind studiile sale: „Fac acest gest cu asumare şi respect”
stirileprotv.ro
image
TABEL | Cât costă să crești un copil (până la 18 ani) în România, în funcție de orașul în care locuiești
gandul.ro
image
România își consolidează Apărarea: Buget mărit și start pentru serviciul militar voluntar din 2026
mediafax.ro
image
„E șocul serii!”. Marius Șumudică, reacție furibundă: „Dacă eram antrenor la FCSB, de azi nu mai intra în cabină. Cine ești tu, mă? Du-te să reziliezi!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Ionuț Moșteanu și-a dat demisia din funcția de ministru al Apărării după dezvaluirile Libertatea
libertatea.ro
image
CV-ul celorlalți miniștri ai apărării din țările de la granița cu războiul: Doctor în medicină, tradiție militară, studii în SUA
digi24.ro
image
„Delije”, temuții ultrași ai Stelei Roșii, bagă frica-n rivali: „Românul are trei frați, Dunărea, pădurea și pe sârbi!”
gsp.ro
image
Scandal de proporții! O țară calificată la Mondial a anunțat că boicotează tragerea la sorți din SUA
digisport.ro
image
Ioana Dogioiu, studii la privat, cu licență la stat - Detaliul lipsă din CV-ul purtătoarei de cuvânt a Guvernului
stiripesurse.ro
image
Doi soți au crezut că și-au cumpărat o casă cu 25.000 de dolari, dar de fapt au luat doar aleea de lângă ea. Ce greșeală au făcut
antena3.ro
image
Vremea de mâine 29 noiembrie. Ploile cuprind toată țara, iar la munte va ninge. Minimele coboară la 1 grad
observatornews.ro
image
Vladimir Putin refuză pacea cu Ucraina! Ce motiv a invocat, în ciuda eforturilor lui Trump: 'Le vom alunga cu forţa militară'
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, ce apariție lângă românca faimoasă cu avere de peste 800 de milioane de euro
prosport.ro
image
Cum se decongelează corect alimentele: nu trebuie lăsate la temperatura camerei
playtech.ro
image
Giovanni Becali, propunere-șoc de antrenor pentru Gigi Becali la FCSB. „Se înțeleg foarte bine”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Belodedici nu s-a putut abține! Ce le-a spus jurnaliștilor sârbi despre FCSB, după 0-1 cu Steaua Roșie
digisport.ro
image
Judecătorii din SUA au decis. Cine este proprietarul Castelului Bran
stiripesurse.ro
image
Lista școlilor unde elevii nu mai merg la școală vinerea. Programul-pilot dezvoltat de Ministerul Educației propune ca orele de vineri să fie realizate online
kanald.ro
image
Ford spune adio și oprește producția uneia dintre cele mai...
playtech.ro
image
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
CICLONUL polar Adel aduce fenomene extreme în România. Când ninge în Bucureşti, ultimele anunţuri făcute de ANM
romaniatv.net
image
A fost emisă prognoza meteo pentru Crăciun! Iată cum va fi vremea în decembrie
mediaflux.ro
image
„Delije”, temuții ultrași ai Stelei Roșii, bagă frica-n rivali: „Românul are trei frați, Dunărea, pădurea și pe sârbi!”
gsp.ro
image
Povestea puțin cunoscută a prințesei germane născute cu sindrom Down în 1915
actualitate.net
image
Ursuleți de pluș „spânzurați” pe blocuri, decoruri murdare. Scandal la Târgurile de Crăciun din Constanța și Focșani
actualitate.net
image
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
click.ro
image
Marile schimbări astrale ale anului 2026: cine va avea noroc, cine trebuie să fie atent și de ce
click.ro
image
Horoscop 28 noiembrie - 4 decembrie. Berbecii sunt forțați să facă o schimbare, noi oportunități pentru Lei
click.ro
Jane Fonda foto GettyImages 169056496 jpg
„Am făcut atâta sex, încât m-am săturat!” Ce actriță faimoasă a ajuns să refuze întâlnirile intime
okmagazine.ro
Chifle cu gem de caise, Sursa foto shutterstock 2390464819 jpg
Chifle cu gem de caise. Mai pufoase nu există!
clickpentrufemei.ro
3 FOTO CASETA Deschiderea caii ferate Stockton Darlington wikipedia jpg
Mizil, o urbe cu ambiții
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mesajul Marianei Moculescu pentru fiica Nidia, după decesul lui Horia Moculescu: „Sper să iasă din vraja neagră”. Sunt șanse ca ele să mai locuiască împreună?
image
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni

OK! Magazine

image
Ce alternativă naturală și regală de Botox folosește Prințesa Kate. Arma sa secretă împotriva îmbătrânirii pentru un ten de divă

Click! Pentru femei

image
De ce și-a modificat Meghan Markle inelul de logodnă de patru ori până acum

Click! Sănătate

image
Horoscopul dragostei pentru decembrie 2025: ce schimbări vor afecta pe toata lumea?