Scandal uriaș în fotbal: 17 jucători de la același club, suspendați pentru pariuri ilegale

Echipa turcă Agri Spor, din divizia a patra, a rămas aproape fără lot după ce 17 dintre jucători au fost suspendați într-un amplu scandal de pariuri ilegale care zguduie fotbalul din Turcia. Astfel, antrenorul se confruntă cu un efectiv redus la doar 7 jucători disponibili.

"Vom continua să luptăm cu orice preţ", a promis, pe Facebook, clubul din Agri, estul Turciei, de la care cei 17 fotbaliști au fost găsiți vinovați și au primit suspendări cuprinse între 45 de zile și 12 luni.

Au fost extinse sancțiunile

Federația Turcă de Fotbal (TFF) a extins sancțiunile săptămâna trecută, suspendând 637 de jucători din divizia a patra, inclusiv 25 de jucători din prima divizie și 350 din diviziile a doua și a treia, pentru același motiv. Mulți dintre ei au afirmat că au pariat pe meciuri cu ani în urmă, dar au renunțat de atunci.

În urma sancțiunilor, care au dus la suspendarea campionatelor din diviziile a treia și a patra pentru două săptămâni, antrenorul lui Agri Spor a declarat că va apela la echipa de juniori pentru a alinia 11 jucători la următorul meci.

TFF a subliniat că dorește să "curețe fotbalul turc" și, săptămâna trecută, a revocat 149 de arbitri recunoscuți vinovați de pariuri ilegale.

Șase dintre aceștia, precum și președintele clubului Eyupspor, la care joacă internaționalul român Denis Drăguș, au fost plasați în detenție provizorie pe 10 noiembrie, într-o anchetă judiciară.

Procurorul general din Istanbul, care investighează meciurile trucate, a promis că "va merge până la capăt în acest caz".