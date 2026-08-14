Ronaldinho schimbă fotbalul pe baschet! Brazilianul vrea să salveze AS Monaco

Apariție complet neașteptată într-unul dintre cele mai tensionate cazuri ale baschetului francez. Ronaldinho, fostul mare fotbalist brazilian, s-a înscris în cursa pentru salvarea echipei de baschet AS Monaco, amenințată să-și piardă locul în prima ligă franceză.

Potrivit cotidianului L’Équipe, campionul mondial din 2002 face parte dintr-un proiect alături de Clayton Sport, un fond de investiții din Andorra care a transmis conducerii clubului o scrisoare oficială de intenție. Oferta a apărut în momentul în care Monaco negocia deja cu fostul star NBA Jamal Mashburn și consorțiul acestuia, Helen Holdings.

Ronaldinho intră într-un proiect cu milioane de euro

Clayton Sport nu este un nume necunoscut în lumea sportului. Fondul este implicat și în fotbal, prin FC Andorra, și are legături cu personalități precum Gerard Piqué, pilotul de motociclism Maverick Viñales și jucătoarea de tenis Zheng Qinwen. De această dată însă, figura principală a proiectului ar urma să fie Ronaldinho, ajuns la 46 de ani.

Iar problema nu este una minoră. Pentru a continua la cel mai înalt nivel, AS Monaco trebuie să rezolve rapid mai multe obligații financiare.

Conform L’Équipe, grupul format din Ronaldinho și Clayton Sport pare capabil să acopere datoria de 2,5 milioane de euro către Euroligă, precum și o garanție bancară de 5 milioane de euro solicitată de organismul financiar de control, într-un buget estimat la 12,5 milioane de euro.

Și mai spectaculos este angajamentul pe termen lung: proiectul ar putea presupune investiții de 10 milioane de euro pe sezon timp de trei ani, cu posibilitatea extinderii la cinci ani.

Timpul presează: Monaco trebuie să se salveze până la 19 august

Situația este contra cronometru. Clubul trebuie să sesizeze CNOSF până la 19 august, astfel că negocierile din următoarele zile pot decide viitorul unei echipe devenite în ultimii ani una dintre forțele baschetului european.

Intrarea lui Ronaldinho în ecuație ar avea însă și o componentă uriașă de imagine. Brazilianul rămâne unul dintre cei mai cunoscuți sportivi ai generației sale, iar brandul său R10, dezvoltat în colaborare cu Nike, i-ar putea oferi lui Monaco o expunere internațională greu de obținut printr-un investitor obișnuit.

Campion mondial în 2002, Ronaldinho s-a retras în 2018

Ronaldo de Assis Moreira, cunoscut în întreaga lume drept Ronaldinho, este unul dintre cei mai spectaculoși fotbaliști ai ultimelor decenii. Campion mondial cu Brazilia în 2002, el a câștigat de două ori titlul de FIFA World Player of the Year și a primit Balonul de Aur în 2005. Perioada sa de glorie a fost la FC Barcelona, unde a cucerit de două ori campionatul Spaniei și Liga Campionilor, în 2006. A mai evoluat, printre altele, la PSG și AC Milan, iar FIFA a anunțat oficial retragerea sa în ianuarie 2018.

După ce a lăsat fotbalul profesionist, Ronaldinho a rămas foarte prezent în lumea sportului. A devenit ambasador al FC Barcelona, reprezentând clubul la evenimente internaționale, și a participat la numeroase partide demonstrative ale echipei Barça Legends. Și-a dezvoltat în paralel imaginea comercială în jurul brandului R10, având de mult timp o relație strânsă cu Nike.

Viața sa de după retragere a avut și un episod controversat: în 2020, Ronaldinho și fratele său au fost reținuți în Paraguay după ce au intrat în țară cu documente falsificate. Brazilianul a petrecut 32 de zile în închisoare și apoi câteva luni în arest la domiciliu, înainte de a putea reveni în Brazilia.