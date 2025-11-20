Ronaldinho revine în România: biletele ajung până la 5000 de lei

29 noiembrie se anunță o zi de poveste pentru sportul din Moldova. Fostul mare fotbalist brazilian Ronaldinho va juca un meci demonstrativ pe stadionul din Copou, alături de prietenii săi, în fața unei echipe formate din foști fotbaliști români de legendă.

Organizatorii au venit cu ultimele detalii la doar câteva zile de la eveniment, stârnind deja emoție și așteptare în rândul fanilor.

După succesul spectaculos de la Cluj, din vară, unde Sala Polivalentă a fost plină ochi și românii au venit din toate colțurile țării să-l vadă pe idolul lor, acum vine rândul Iașului să găzduiască un eveniment de proporții istorice.

Meciul de pe stadionul din Copou va aduce față în față echipa formată din Ronaldinho și prietenii săi, printre care Maicon, Panucci, Rafinha, Helton, Naldo, Iaquinta, Zaccardo, Amauri, Jankulovski, Diego Souza, Polga și Andre Santos, dar și o echipă a României compusă din mari fotbaliști precum Miodrag Belodedici, Gabi Tamaș, Dan Alexa, Liviu Ciobotariu, Rică Neaga, Sorin Paraschiv, Marius Niculae, Răzvan Stanca, Alin Rațiu, Bogdan Pătrașcu, Milan Mitic, Gigel Bucur, Emil Dică, Eugen Trică, Marius Onofraș, Andrei Cristea, Adrian Cristea și Romulus Miclea.

Biletele se vând rapid

Evenimentul a întâmpinat câteva obstacole înainte de start, însă organizatorii au reușit să rezolve toate problemele. Foștii mari jucători ai fotbalului mondial vor fi prezenți la Iași pe 29 noiembrie, iar fanii se pot aștepta la un show pe măsura așteptărilor.

„Ronaldinho vine, suntem în contact permanent cu staff-ul său, precum și cu jucătorii străini. Oamenii pot să stea liniștiți din punctul ăsta de vedere. Ronaldinho vine! Este adevărat că au existat ceva probleme de comunicare, despre care eu nu știu foarte multe pentru că m-am alăturat proiectului de puțin timp. Dar vreau ca cei care plănuiesc să vină la meci să știe că Ronaldinho va fi acolo pentru ei. Și sunt sigur că va face spectacol pe măsura publicului.

S-au dat peste 50% din bilete și se vând în continuare. Nu se va face profit cu meciul ăsta, dar organizatorii vor să ofere ceva comunității. Până la urmă despre asta e vorba, despre ceva istoric pentru orașul Iași, pentru Moldova. Îi așteptăm pe toți suporterii lângă noi, sunt multe surprize de care vor avea parte la stadion”, a declarat Iustin Isac, reprezentantul organizatorilor evenimentului de la Iași, conform Lagazzetta.ro.

Cât costă să-l vezi pe Ronaldinho la Iași

Fanii lui Ronaldinho care vor să-l vadă live pe stadionul din Copou trebuie să scoată din buzunar sume pe măsura spectacolelor promise. Cel mai accesibil bilet, care asigură un loc la peluză, costă 265 de lei. Dacă vrei să stai în tribune, prețurile urcă între 350 și 800 de lei.

Pentru cei care visează la o experiență de neuitat, organizatorii oferă pachete VIP: cu 5.300 de lei, fanii primesc loc la loje și acces în vestiar, unde se pot întâlni cu idolii lor. În plus, fiecare participant VIP primește cadou o minge și un tricou semnate de jucători.